打英雄聯盟獲獎學金！他也是第三類組榜首　羅東高中學霸呂定陽要從醫

▲羅東高中呂定陽指考成績亮眼，讓人稱讚是學霸。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

會玩電競又超會讀書，讓人稱讚是「學霸」！羅東高中學生呂定陽，跨類科共10科全考，成績一鳴驚人，他拿下宜蘭縣第三類組榜首，及第二類組及第三類組的最高分，同時更是羅高排名第1。呂定陽說：「我從幼稚園就想從醫，志向一直沒改變！」，想讀台大或陽明醫學系。

宜蘭南方澳漁村子弟的呂定陽，每天花在往返學校與家裡通勤時間就長達2多小時，因此，他要求自己要善用時間規畫，不在車上看書以免傷眼力，且閉目養足精神，並在上課認真聽，下課複習，跨類考，除物化生，史地文科也強，基礎扎實，考全科（共10科），表現亮眼，他一類組考467.2分，校排第3， 二類組427.0分，全校第一，三類組509.0分，校排第一且是宜蘭縣榜首。

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「從幼稚園就想從醫，志向一直沒改變！」呂定陽說，想選讀台大或陽明醫學系，從醫動機主要是想像當護理師的媽媽一樣，幫助更多人，而除了成績傑出，他以線上遊戲紓壓，是電競高手，高2時還曾獲得2018「英雄聯盟」校園電競3萬元獎學金。

中華大學副教授呂光榮，說曾經對兒子呂定陽用打線上遊戲紓壓，也擔心過，會不會像外界刻板印象沈迷電玩？而且呂定陽住得遠，每天羅東、南方澳通學就要耗掉很多時間，再打電競，會不會根本沒間念書？不過，呂定陽有自己的的時間規畫與分配，兼顧學業，真是顛覆刻板印象。

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