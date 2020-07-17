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吳音寧走進農村改賣米！契作越光米1公斤350元　約傳統米的10倍價

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▲吳音寧契作越光米每公斤售價350元相當搶手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳音寧與農民座談。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

由前北農總經理吳音寧打造的「溪州尚水農產公司」，鼓勵農友以無農藥化肥除草劑的耕作方式，讓鳥類、昆蟲、魚蝦毛蟹等能夠復育並與田地共生共存方式，使得長期經營台灣農產品通路的香菇王集團董事長王義郎深受感動，契作5公頃越光米，收成1萬公斤，以每公斤350元販售，這價格約是一般傳統米的10倍價。

這米貴有貴的原因，推出後也相當的火紅，主要是由5名經驗豐富的農友，以友善耕作的方式，加入蚯蚓糞肥及火山灰當作有機肥，在土壤中能讓稻作根部易於吸收的豐富有效陰、陽離子，還能夠避免植株倒伏、降低稻作感染熱病的機率，歷經90天的細心照料終於迎來收成。

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▲吳音寧契作越光米每公斤售價350元相當搶手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳音寧談溪州尚水農產。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王義郎特地開辦友善集落小農體驗營，邀請了台灣各地關心友善耕種環境及農業發展的企業朋友們前進溪州，品嚐這個珍貴又獨特的「幸福滿滿越光米」，感受越光米過輕柔清洗及烹煮後，自然甘甜的單純米香，加上香菇王集團自有品牌天麴豬所烹煮的滷肉，變身台灣最強的國民美食滷肉飯。

▲吳音寧契作越光米每公斤售價350元相當搶手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲友善集落小農體驗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

香菇王與溪洲尚水農產公司合作契作5公頃日本品種越光米，一共收成1萬公斤，透過輔導中的土壤改善方案，使稻田品質更好，沒有倒伏現象，收成後曬乾不煙燻直接進行碾米、封裝，直送門市上架銷售，目前可在台北、台中、彰化員林直營門市及網路等據點直接選購。

▲吳音寧契作越光米每公斤售價350元相當搶手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲友善集落小農體驗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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