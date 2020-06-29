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吳音寧買60瓶洋酒送民進黨「查無此事」　韓國瑜「獼猴桃混奇異果」非詐欺

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▲▼台灣基進將於明(19日)，在中選會前召開《這次，為理念投票！》不分區立委登記參選記者會，出席人員包括黨主席陳奕齊（不分區第二名），不分區第一名成令方教授、第三名美女醫師吳欣岱、第五名「外國代理人法」起草人何澄輝學者、第六名設計師李雨蓁，前北農總經理吳音寧也將現身為台灣基進站台。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳音寧被指挪用北農公款買洋酒送民進黨案，檢察官調查並無此事。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署29日偵查終結台北農產運銷公司相關案件，除前總經理韓國瑜被控濫發獎金、帶家人參加北農旅遊等部分，查無不法，不起訴外，韓另外被告發用山東「獼猴桃」混充「紐西蘭奇異果」，以及另名前總經理吳音寧被指挪用公款買60瓶洋酒送民進黨北市黨部等弊端，都分別因無關犯罪、查無此事等理由，一併簽結。

韓國瑜遭告發，在2016年間，帶妻子李佳芬、女兒韓冰、韓青、韓天等人，參加北農公司慰勞董監事的日本石垣島旅行，損害北農公司利益，但北檢調查，北農本來就開放董監事可用公費帶1名隨行人員參加石垣島行，北農與台北市政府主管機關都沒有限制隨行人員的身分，韓妻李佳芬用公費隨行，女兒自費參加，並無不法，因此不起訴。

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲檢察官認為韓國瑜依規定用公費帶妻子參加北農石垣島旅遊並無不法。（圖為資料照／記者李毓康攝）

另外，韓國瑜曾遭市議員質疑，代表北農簽約購買大陸的「獼猴桃」，混入紐澳產的奇異果後，冒充高價的紐西蘭奇異果販售，涉嫌詐欺，但檢察官查出奇異果原產於大陸，被稱為「獼猴桃」，後來被移植到紐澳地區栽種，北農販售2處生產的奇異果，並沒有標榜都產自紐西蘭，查無犯罪情節，另外簽結。

至於吳音寧被指在2018年擔任北農總經理期間，擅自挪用公款買下北農蔬菜，送給特定社福團體，以及購買60瓶洋酒送給民進黨的部分，經檢察官訊問相關證人、並調閱單據後認為，當時北農從沒發生過蔬果到貨過剩，留下殘貨的情形，吳為避免浪費，緊急用節省的方式，買下殘貨送菜，並無不法，至於購買洋酒部分，則完全不是事實，因此一併簽結。

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