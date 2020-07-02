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全台灣最好獎項！雲林振興觀光旅遊　不只抽汽車還送「農場契作」

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣推出「遊雲林抽汽車送農場」，並大幅放寬抽獎資格，促進使用振興券；台灣咖啡莊園TGC提供10棵咖啡樹供中獎民眾契作、晁陽太陽能農場則提供60坪農場4個月紅藜契作合約；7月至10月底全國遊客入住雲林縣合法旅宿，或在雲林縣使用振興三倍券消費滿2000元，均可各別獲得抽汽車、農場機會。

▲雲林縣推出「遊雲林抽汽車送農場」，雲林縣使用振興三倍券消費滿2000元或入住雲林縣旅宿，均可各別獲得抽汽車、農場機會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣推出「遊雲林抽汽車送農場」，雲林縣使用振興三倍券消費滿2000元或入住雲林縣旅宿，均可各別獲得抽汽車、農場機會。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府推出「遊雲林抽汽車送農場」活動，11月1日前至活動網站登入相關資訊，即日起至10月31日止期間，全國遊客入住雲林縣的合法旅宿，或在雲林縣使用振興三倍券消費滿2000元，「住宿＋消費」每人最多有2次抽獎機會，最大獎為汽車，獎項中晁陽太陽能農場提供10個名額，每名可獲得約6坪農場4個月紅藜契作合約、古坑台灣咖啡莊園TGC也提供咖啡樹10棵，每名可契作1棵，每棵咖啡樹的產量約為1公斤生豆，換算成烘好的咖啡豆約為1.5磅，約有3000元價值。

請繼續往下閱讀...

另外雲林縣在地不少觀光旅宿、觀光工廠等業者也加碼推出優惠，雲林良品伴手禮人氣獎第一名的幸福翔綺西螺麻糬大王，推出「幸福10年翔綺你-感恩抽賓士週週有獎」活動，到雲林門市使用消費3360元就有機會抽賓士汽車，如果使用消費券結帳再加碼送300元抵用券。等於同時有參與抽兩台汽車與契作農場的機會。

雲林縣長張麗善表示，去年遊雲林抽汽車吸引民眾到雲林住宿，使用房間數逾2萬5000間，成效良好，這次活動進階升級「遊雲林抽汽車送農場」，大幅放寬抽獎資格，除了住宿以外，也促進使用振興券，盼有更多民眾認識雲林、住在雲林，更享受慢遊雲林的美好。

文化觀光處長陳璧君表示，為促進振興三倍券能「券留雲林」，雲林縣政府文化觀光處特別將振興三倍券的使用融入抽汽車活動，這次交通部觀光局推出的補助方案，適用期間為今年7到10月，但擴大為不分平假日，可望更有效刺激國旅市場，再搭配振興三倍券的發放，從食、宿、遊、購通通都可以，透過國旅需求振興觀光衝刺買氣。

因應暑假來臨，劍湖山世界配合交通部觀光局國旅補助，19歲以下青少年、學生從7月1日至8月31日天天免費到劍湖山世界暢玩水陸雙樂園。惟交通部觀光局國民旅遊補助預算有限，如宣布補助活動完畢，劍湖山世界將會配合停止此優惠活動。而雲林布袋戲館，每周六日下午2點30分起，也有深受大眾喜愛的布袋戲演出。

雲林縣政府文化觀光處表示，近期縣內「古坑-綠色隧道」更飆上全國遊客數增幅最多的5大景點之一，成為當紅國旅景點，「雲嘉大尖山、二尖山步道」是雲林縣必訪步道的第一名，隨著安心旅遊國旅補助方案展開，歡迎民眾踴躍到雲林縣旅遊，「振興觀光，劵留雲林！」各項活動詳情，可至雲林文化旅遊網查詢。

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