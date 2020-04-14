台東青梅品質媲美日本和歌山　不受疫情影響契作價格更勝往年

▲台東青梅不受新冠肺炎影響契作價格更勝往年，台東縣府農業處長許家豪前往卑南鄉賓朗村的美元蜜餞食品新建廠房區視察，特感謝林東隆董事長投資台東。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

不受新冠肺炎影響，台東今年青梅的契作價格更勝往年，每公斤收購價較去年提高3到5元，台東縣政府農業處長許家豪14日前往位在卑南鄉賓朗村的美元蜜餞食品廠新建廠房區視察。許家豪感謝林東隆董事長投資台東，讓台東優質青梅可以就地加工，不用再西運節省許多運費成本，也創造地方就業機會。

許家豪表示，縣內種植梅樹的面積將近6百公頃，約14萬5千株，年產量有1千3百30公噸左右，主要集中在縱谷各鄉鎮、年產量將近8百公噸，又以池上鄉4百55公噸的年產量高居全縣第1。今年台東青梅每顆都是大粒果，皮薄肉多、果形色澤佳，感謝美元公司加碼收購，預計採購4百公噸左右，在台東新建工廠加工，創造利多及就業。

美元公司董事長林東隆表示，去年農糧署採購青梅的價格是每公斤15元，該公司與台東梅農的契作價格是17元，今年提升到每公斤20元，目前外面大盤收購價甚至於已跌到13元，而該公司的收購價格比去年高出3-5元左右，從4月8日開始進廠，預計將收到5月上旬左右，總收購量應該可以達到4百公噸左右。

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