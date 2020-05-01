「信託之父」契作靈芝吸金4875萬　判囚3年定讞稱病拒入監遭通緝

▲名律師涂錦樹因吸金案遭判刑定讞拒絕入監被發布通緝。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

曾被稱為「信託之父」的名律師涂錦樹，因未經核准，就以發行信託憑證等名義，對外招募農民契作巴西蘑菇、靈芝等農產品，保證42個月還本，年利率最高達28.57%，3年多就吸金4875萬元，被法院依《銀行法》判刑3年定讞，但他多次以心臟病、身體不適等理由聲請暫緩入監執行，檢察官下令拘提不到後，已對他發布通緝。

▲律師幫吸金被害人自救會處理「信託」，又從中吸金4875萬元。（示意圖／pixabay）

涂錦樹曾任《金融資產證券化條例》與《不動產證券化條例》草案起草委員，他長期推動發行信託受益憑證，政商關係良好，也因此捲入不少爭議，曾因與「地下金融教父」萬眾發生合夥糾紛，傳出遭挾持，還因積欠千萬綜所稅，被聲請管收、禁奢。

根據法院判決，涂錦樹在2004年底，透過共犯張姓男子居間介紹，認識了宏徠生物科技吸金10多億元的被害者自救會，得知自救會希望成立專業經營團隊，種植銷售巴西蘑菇、靈芝等農作物，涂錦樹就建議用「信託」名義推展契作，由他本人負責管理專戶，將部分款項拿去操作不量資產創造利潤。

▲吸金律師多次稱病請求暫緩執行遭拒。（示意圖／Pixabay）

所謂的投資方案是，每單位5萬元，42個月內分期領回外，可領農作物當報酬，換算市價，最高年利可達28.57%，總計從2005年1月10日至2007年4月間，共計吸金4875萬元，被判刑3年定讞後，北檢2019年10月起通知他到案入監，他多次以心臟病等理由，聲請暫緩執行遭拒，檢察官曾下令拘提不到，已經對他發布通緝。

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