快訊／蔡適應與陳以信肢體衝撞　腳踝「啪」一聲火速送醫

▲立法院朝野攻防監察院陳菊人事案，蔡適應送醫。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

立法院17日上午處理監察院人事同意權案，藍綠立委再次發生激烈肢體衝突，民進黨立委蔡適應辦公室指出，在雙方推擠過程中，蔡適應與國民黨立委陳以信發生衝撞，腳踝「啪」一聲，出現腫脹的狀況，感到非常不適，在助理陪同下送台大醫院。

立法院臨時會14日上午行使監察院人事同意權案投票，為確保議事順利進行，民進黨團在16日晚間夜宿議場，並在17日上午7時準時進入議場。游錫堃於17日上午9時11分進入議場宣布開會，宣布投票截止時間為中午12時，並請工作人員布置投票所，但遭到多名國民黨立委推倒圈票處及搬離票匭，國民黨立委鄭正鈐甚至將圈票處丟出立法院區外。

眼見國民黨立委不斷以保溫瓶敲擊桌子干擾投票進行，甚至強行將票匭拆除，議事人員則將票匭改到一旁的電話亭空間，民進黨立委陸續至北區領票處領票、投票，多名民進黨女立委則層層包圍北區票匭，讓圈完票的民進黨立委能順利投票。

投票過程中，未參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟欲前往南區圈票處圈票時，也遭到國民黨立委陳玉珍等人阻擋，雙方爆發推擠衝突，民進黨立委賴品妤等人也立刻上前幫忙，兩人最終皆排除障礙完成投票。

此外，國民黨團總召林為洲也一度跳上主席台，疑似想從主席台上拉下游錫堃，藍綠再度爆發正面衝突，然而衝突僅持續不到5分鐘，就遭民進黨立委化解。接著，在準備開票前，國民黨突然又要領票投票，且執意要投民進黨團的票匭，藍綠立委再次發生激烈的肢體衝突，蔡適應也就在一連串的衝突過程中，與陳以信有肢體衝撞，導致腳踝「啪」一聲，火速在助理的陪同下送台大醫院。

在表決結果上，游錫堃於中午12時準時宣布開票，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票，由游錫堃宣布陳菊同意為監察院長兼國家人權委員會主任委員。此外，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過。

▲立法院朝野攻防監察院陳菊人事案，蔡適應送醫。（圖／記者林敬旻攝）