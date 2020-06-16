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傳蔡適應將帶職參選市長？基隆國民黨部籲：立委任期請做好做滿

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▲ 衝基隆鞏固立委蔡適應選情 「救火隊長」民進黨主席卓榮泰：這裡沒有火！。（圖／記者郭世賢攝）

▲2022縣市首長選戰即將到來，日前傳出民進黨立委蔡適應已獲民進黨徵召將參選基隆市長的消息。（圖／ETtoday資料照）

地方中心／綜合報導

隨著罷韓成功，6月12日起韓國瑜正式卸下高雄市長一職，國民黨對於罷韓事件除了深表遺憾以外，黨內更加倍反省。同時，罷韓事件的餘波還不斷在延燒，如同緊箍咒一樣讓許多政治人物都引以為鑒，開始收斂起將不當的言行舉止，因為「罷韓」這一枚震撼彈如同警告所有政治人物，「人民賦予政治人物的權力隨時可以收回」。

面對2022縣市首長選戰即將到來，日前傳出民進黨立委蔡適應已獲民進黨徵召將參選基隆市長的消息，準備接棒林右昌。對此，基隆市國民黨高層則表示，「韓國瑜就是因為甫上任四個月就帶職參選總統，失去民心才遭到罷免。現在蔡適應上任立委也才四個多月就如法炮製，如果消息確定可能會像韓國瑜之前的狀況一樣，無心在現任職務上，積極投入市長選戰，成為網友口中的北部韓國瑜。」

基隆市國民黨部高層強調，不少國民黨中生代議員表態，「做好做滿已經是現在選民對政治人物的最基本要求。」希望蔡適應委員在年初投票獲得民眾支持選上立委，就應該好好將任期做完、替基隆百姓造福，如果硬撩下去宣布帶職競選市長，屆時「罷蔡」的行動有可能在基隆真實上演。國民黨中生代議員也呼籲，若是到時又要來演出「被徵召」戲碼，我們絕不允許。

此外，基隆市國民黨部高層表示，民進黨在中央及地方都已經完全執政，基隆現任市長和立委都是民進黨，不理解民進黨為何派不出其他政治人物來基隆參選，一定要搞落跑嗎？「像陳時中，也可以考慮到我們基隆選市長，我們樂見優秀的人才一起來拉高基隆的能見度。」

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