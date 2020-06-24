國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了？有必要精實到這樣？

▲當事人認為，體測成績不是可以用一年嗎？（示意圖／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

有基層士兵在網路上爆料，指以前一年一次的國軍體能測驗，現在卻變成一個月一次，「現在是要開戰了嗎？有必要精實到這樣」，想討拍反被酸爆是草莓兵。事實上，最近幾年國軍的體測像是3000公尺跑步，比起馬政府時期的14分鐘內跑完，已經放寬不少。

當事人投稿「靠北長官2020」臉書粉專抱怨，體測成績不是可以用一年嗎，「現在那張成績是拿來擦鼻涕用的？我們不是很閒，沒雜事、沒業務、沒督導、沒任務、沒壓力、沒家庭，這樣還敢說軍中是我們第二個家，是要多假？做男人坦蕩蕩一點啊，這麼假幹嘛？」

文中提到，「沒有家人會把繩子掛在我們的脖子上綁著我們，也沒有家人會一直欺騙說謊的啦，幹嘛做這些事情，還要官方地說我們是家人？」

▼現在國軍體測標準比起馬政府時代早就放寬許多。（示意圖／翻攝國防部發言人粉絲專頁）

對此，軍事專家、《全國防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，基本體能不管是跑步或其他技能，其實都是當兵的第一要件，所謂當兵年紀大部分約20、30歲，「其實這個時候是你體能最好的時候，如果說青年朋友對這個沒有認知喔，那我勸你不用從軍了。」

據查證，現在國軍體測標準比起馬政府時代早就放寬許多，以3000公尺跑步為例，在馬政府時代得在14分鐘之內跑完；而現在各年齡層標準皆放寬10秒到55秒，還可以選擇5公里健走、500公尺游走或5分鐘跳繩，做為替代項目。

曾經在1996年發生台海飛彈危機時當兵的民進黨立委蔡適應，談到國軍的體測問題，也有感而發。他說，那時也沒什麼準備體測，每天都要練習的東西，「就好像說你每天都要吃飯，然後這個月記錄你吃什麼，這樣的概念而已」，除非這單位是長期以來都沒在訓練，否則他認為這樣的訓練沒問題，符合常規。

▼當事人投稿截圖。（圖／東森新聞）