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母親節吃什麼麵？林右昌撩金句：在你心裡面！　網友直呼「根本…撩媽」

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▲ 基隆市長林右昌。（圖／翻攝自「林右昌」臉書粉專）

▲ 基隆市長林右昌撩金句：在你心裡面！（圖／翻攝自「林右昌」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府2020年的母親節，雖然因為新冠肺炎影響，模範母親無法以公開方式表揚，但是對母親的愛反而更高規格化，首先市長林右昌在個人臉書上撩媽說「在你心裡面」，也要求7個區公所由區長到家中致贈模範母親牌匾。

林右昌在個人臉書上有他自己向媽咪撒嬌的「心裡話」，臉書圖片中的林右昌向媽媽說「媽～我想吃碗麵～」，林媽媽的圖片接著問「什麼麵？」林右昌說「在你心裡面」，撒嬌之意溢於言表，最後寫祝福天下媽咪「母親節快樂」「今天想吃什麼？記得跟媽媽撒嬌一下喔！」網友留言說「這根本就是撩媽金句」。

請繼續往下閱讀...

7個區公所取消2020年的模範母親公開表揚，但是因為母親對家庭小孩都是唯一永遠無私的付出，基隆市政府要求區長到每個模範母親家中致贈牌匾，讓母親感覺市府的尊重；基隆市長林右昌、立委蔡適應在今天一年一度的母親節，因為新貴肺炎，所以沒有公開的母親節活動，但是林、蔡二人分別在個人的粉絲頁上貼圖，祝福全天下媽媽們「母親節快樂」！

蔡適應在個人粉絲頁上貼文，感謝每位媽媽們為家庭和社會的奉獻。文末寫著「Happy Mother’s Day媽媽很辛勞，記得要聽媽媽的話」，也祝福全天下的媽媽們，母親節快樂。

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆立委蔡適應。（圖／翻攝自「蔡適應」臉書粉專）

▲ 基隆立委蔡適應祝福全天下的媽媽們，母親節快樂。（圖／翻攝自「蔡適應」臉書粉專）

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