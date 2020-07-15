周末娘家聚會！豬隊友4字警告...她傻眼「是我的家人欸」　網反應一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

夫妻間的問題百百種，一名女網友就抱怨，她幾乎每周會有一天跟娘家聚會，之前也跟老公商議過此事，怎料對方如今竟反悔，甚至以嚴厲的口吻想阻止，讓她不解又火大。

女網友在爆怨公社發文一吐苦水，表示「真的很不爽，我先生竟然想阻止我跟娘家每個禮拜聚會，憑什麼啊！我們之前有協議好，周末兩天一定要留一天給對方，另一天可以自行安排跟朋友或家人聚會，我都安排跟家人聚會，就叫我適可而止，我是跟家人欸，又不是跟異性朋友或酒肉朋友！」

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原po強調，她與娘家的聚會並沒有強迫老公參加，「結果婚後就開始變了，回娘家還得看他臉色。」而丈夫本身不愛聚會，同時也覺得每個禮拜都跟娘家聚會太過頻繁，甚至直言「這樣太有愛！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

神邏輯瞬間惹怒眾網友，紛紛留言道「我都叫我老婆滾去娘家看老人家」、「自私的豬隊友」、「把妳心中不滿，講給他聽，有話一定要說出來」、「快分快離快逃」、「這個老公很不行欸，確定還要留著嗎」、「他才要適可而止」。

許多人妻也替原po抱不平，直呼「莫名其妙，我一到五每天都回娘家吃飯，六日有時還會帶兒子去我哥家跟姊姊們一起玩」、「這個我不行！因為我太愛我家人了，我會直接把他換掉」；當然，也有網友理性相勸，「努力找到相互的平衡點吧！了解看看他的原因，畢竟夫妻是相處一輩子的，爸媽是我們想陪伴走完人生的人，是感恩或是彌補，試著讓他了解妳的心。」