小三臉書嗆機師妻「老公同意可以找妳陪產檢」　奪位戰結局神展開

記者黃翊婷／台北報導

在酒店工作的段姓女子聲稱遭華航張姓機師酒後性侵，卻因為犯罪嫌疑不足告不成，她一氣之下直接向台北地院聲請交付審判，沒想到反而被挖出各種曖昧對話，甚至還曾向張妻傳送訊息揚言要夫妻倆陪同產檢，最後被法官裁定駁回聲請，全案不得抗告。

▲段女與張男的對話內容用語都十分曖昧。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關，下同）

段女在判決書中提到，張男2017年3月11日在小巨蛋附近的旅館對她性侵，「我因為酒醉，是由現場的李姓行政人員和楊姓、侯姓酒店經紀人扶下樓，張男跟楊姓經紀人說是我朋友，知道我的地址可以送我回家，還確認我包包中有家裡的鑰匙」，後來遭到性侵，張男向楊、侯兩人坦承的確是想占便宜，願意道歉，並給了紅包壓驚。

不過，楊男接受警詢時表示，當時確實有與李姓行政人員扶段女下樓，但侯男並不在場，案發後兩人有討論過此事，段女覺得遭到性侵，考量到事情是發生在下班時間，與公司無關，他請對方自行處理，從未主動打電話聯繫張男。侯男也證稱，「我沒有見過她，也不知道她是誰，事發之前我根本還不認識她。」

接著，段女聲稱案發返家之後覺得肛門刺痛，於是前往醫院就診，但檢查出來為痔瘡脫肛血栓塊破皮，難以當成是遭人性侵的證據；後來她又提出另一份診斷證明，醫囑欄記載「患者因為性侵事件而導致憂鬱及創傷後壓力症狀」，但開始治療的時間為2018年7月11日，距離案發時間整整1年4個月。當時檢方認為，導致身心問題的原因很多，加上她當時已被張妻提告妨害家庭，無法認定患病是否與性侵有關，因此不起訴張男。

▲段女指控張男射後不理。

段女不滿無法提告，於是直接向台北地院聲請交付審判。然而，法官調閱兩人的信件、簡訊以及臉書、LINE等對話內容，發現她用詞十分曖昧，包含「我對你有感情…CJ（張男）我真的仰慕你，也很愛你」、「不要不理我，好不好」、「讓我好好跟你道別好嗎？從沒一次好好說再見，我真的很難過，我不想以後遇到了，卻變成敵人」。

段女甚至曾透過臉書對張妻嗆聲，「張XX說孩子生下來再說！請問您意下如何」、「您先生張XX先生說可以找您陪同會診，確定不是騙人的，您認為呢」、「請問兩位要陪同會診嗎」、「小孩出世，我會把小孩帶到張XX面前」。

法官認為，綜合現有證據來看，的確難以認定張男有任何乘機性交的犯行，檢方以犯罪嫌疑不足為由予以不起訴處分，並無不當，最後裁定駁回段女的聲請，全案不得抗告。