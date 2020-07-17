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社會 社會焦點 保障人權

前男友告白人妻「愛妳」當庭開打　工程師夫法院埋伏揍到破相

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記者黃翊婷／綜合報導

黃姓工程師不滿蔡姓男子頻頻糾纏妻子，不僅打電話騷擾，還揚言要寄送不雅照片、提告詐欺，一氣之下才會在調解庭上大打出手，結束之後還在法院外埋伏，把對方打到「破相」，最後被苗栗地院法官判賠3萬6650元，全案仍可上訴。

苗栗地院。（圖／翻攝自Google地圖）

▲黃男在苗栗地院外堵人，並出手毆打蔡男。（圖／翻攝自Google地圖）

蔡男在判決書中主張，去年8月27日雙方前往苗栗地院開調解庭，在調解過程中，黃男就曾出手毆打他，開庭結束之後又埋伏在法院外，衝上來就是一頓揍，導致他受到後腦勺、左臉頰、左耳撕裂傷，左手挫傷、右額頭挫傷、右眼眶疼痛等傷害，這才決定提告求償醫療費650元和精神慰撫金20萬元。

對此，黃男辯稱，蔡男和妻子曾是男女朋友關係，分手原因是男方不斷索要金錢，之後頻頻接到騷擾電話，一時氣憤才會出手毆打，只是想教訓一下，「他還寄我太太的不雅照片來，甚至提告詐欺，之後又用LINE傳送『愛妳』等訊息給我太太」。

不論雙方有什麼過節，先動手打人在法律上就是站不住腳。黃男認為蔡男求償醫藥費很合理，但精神賠償一開口就要20萬元實在太超過，應該是3000元比較恰當。

苗栗地院法官認為，黃男挨打受傷，提告求償並無不妥，考量到他是服務業工作人員、蔡男為工程師，再綜合身分地位、經濟狀況以及受傷程度等因素，最後判蔡應賠償3萬6650元較為適當，全案仍可上訴。

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