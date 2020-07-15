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社會 社會焦點 保障人權

台商控妻嫌菸味分房15年　兒認證「回來7天都睡客廳沙發」

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記者黃翊婷／新北報導

詹姓人妻不滿賴姓丈夫前往大陸工作之後，每3個月返台都只停留7天，期間各過各的生活，夫妻倆分房睡長達15年，她不僅得一人負擔家中生活費用，還得照顧兒子，雙方感情疏離的程度，就像是擦肩而過的路人，因此決定訴請離婚，日前獲得新北地院判准，全案仍可上訴。

▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兒子聲稱父親回家都睡沙發。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

詹女在判決書中主張，丈夫2003年至2004年間前往大陸工作，雙方就漸行漸遠，生活毫無交集，雖然對方每3個月會回來7天，但期間兩人同住在一個屋簷下，卻是各過各的生活，分房睡的狀況長達15年；況且丈夫去大陸工作之後，就不再分擔家中生活開銷，連兒子也不關心，夫妻倆感情疏離已成路人，讓她心寒決定離婚。

而賴男反駁，到大陸工作是為了生計不得已的決定，之所以會分房睡，也是妻子不滿他身上有菸味，並非故意不同房，「我回來台灣時，特別是過年，都會拿錢給她」、「我返台時間有限，平日有空會以視訊電話與家人聯絡，未曾聽聞妻兒生活有什麼障礙」、「我因為工作關係無法日夜陪伴家人，純屬無奈」。

▲▼ 牽手,男女,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲詹女決定與丈夫離婚。

不過，兩人的獨子出庭證稱，就讀幼兒園時父親就到大陸工作了，從未參加他小學至高中的任何學校活動，期間沒有打電話回來過，平時大約3、4個月回來一次，但每年過年都會回來，曾聽母親抱怨過扶養費都是她在支付，「爸爸在台灣期間都待在家，不會帶我出去吃飯或互動，我們都各自吃，沒有一家三口出去吃或在家一起吃」、「他回來時晚上都自己睡在客廳的沙發」。

新北地院法官調閱賴男的出入境紀錄資料，發現他在1999年至2020年間頻繁出入境，且在台停留時間都很短，按照一般社會通念來看，難以認定這些行為是有心維繫夫妻感情以及家庭生活，因此不採信他的說詞，加上兒子的證詞佐證，最後裁定准許離婚，全案仍可上訴。

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