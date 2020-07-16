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快訊／被控亂咬人　呂玉玲秀驗傷單反擊：林楚茵先對臉揮拳！

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▲▼林楚茵16日清場時受傷。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

▲林楚茵指控呂玉玲咬人。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

記者楊蕓／台北報導

國民黨占據立院主席台第3天，民進黨立委為讓17日監委人事同意權案順利表決，16日下午開始清場，雙方發生激烈衝突。民進黨立委林楚茵在臉書PO出被國民黨立委呂玉玲咬傷的照片，並表示將委託律師提告。對此，呂玉玲透過聲明回應，自己也遭到民進黨立委賴品妤衝撞、林楚茵更直接對她的臉揮拳，用手摀住她的口鼻，為了掙脫才發生衝突，絕非林楚茵所指控的故意襲擊，呂玉玲稍早也去驗傷，驗出左頸、左肩挫傷與右手姆指受傷。

林楚茵就在臉書上傳照片，秀出她的手臂有明顯咬痕和擦傷，且眼睛下方的臉部掛彩，需要到醫院驗傷。隔約一小時，她再次於臉書發文表示，立法院的朝野攻防，拉傷，扭傷，抓傷，她都可以理解，但今天被咬傷，還到醫院打破傷風，讓她真的嚇一跳，直呼「到底今天是跟誰衝突，是人嗎？還是動物？為何出現這麼大的咬痕？」

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，遭民進黨立委強勢排除，呂玉玲與蘇巧慧扭打。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，遭民進黨立委強勢排除，呂玉玲與蘇巧慧扭打。（圖／記者林敬旻攝）

對此，呂玉玲發表聲明表示，譴責民進黨委員的鴨霸與暴力，過程中遭到民進黨委員的勒脖、揮拳，甚至被架離，賴品妤對她衝撞、林楚茵更直接對她的臉揮拳，並以手摀住口鼻，過程中造成她受傷，稍早也在台大醫院驗傷，驗出左頸、左肩挫傷與右手姆指受傷。對這樣的暴力行為，應該要給予最嚴厲的譴責。

至於林楚茵指控呂玉玲咬人一事，呂玉玲表示「林委員指涉並非為真」。當時呂玉玲遭民進黨委員架離主席台，林楚茵率先向呂揮拳，並摀住口鼻，導致她為掙脫而發生衝突，「絕非林委員指控呂委員故意襲擊一事，特此說明。」

呂玉玲強調，民進黨作為執政黨，在立法院相關重大法案與政策，卻只會用多數暴力來強行通過，而漠視民意的反彈。此次監察委員提名，爭議重重，而民進黨卻漠視爭議，只想要用多數來通過程序，讓這些有爭議的人能順利擔任監委，這根本就是蔑視民主的作法，現還使用暴力，民進黨已經在中華民國憲政史上寫下最黑暗的一頁。

呂玉玲驗傷單。（圖／國民黨團提供）

▲▼呂玉玲驗傷單。（圖／國民黨團提供）

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