國民黨團轟游錫堃作弊「未發表決卡」　林志嘉：全數如實發放

▲游錫堃趁亂主持會議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，由於國民黨團占領議場主席台，民進黨團16日下午發動「清場」，立法院長游錫堃趁亂宣布開會，並表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決，不過國民黨團質疑沒拿到表決卡，痛批游錫堃作弊，揚言提告偽造文書。對此，立法院秘書長林志嘉表示，此為不實指控，強調表決卡全都如實發放。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

▲國民黨團怒轟游錫堃作弊。（圖／記者湯興漢攝）



為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨團16日下午啟動「清場」，雙方僵持至約下午4時36分，游錫堃正式進入議場宣布開會，並依照民進黨團提議通過議程，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決，並在4時48分宣告散會。

此外，國民黨立委則在台下以寶特瓶敲打桌面，並高喊「游錫堃作弊」、「表決無效，民進黨作弊」，黨主席江啟臣會後更率領黨團在議場外召開記者會，指控游錫堃涉嫌偽造文書。

對此，林志嘉晚間表示，國民黨團所言為不實指控，強調表決卡全都如實發放。

林志嘉說，今日立法院全院委員會處理監察院人事同意權案，因民進黨團提議進行表決，立法院議事處會場幹事也依照主席宣告如實發放表決卡，游錫堃宣告散會後亦將卡片如數收回，絕無「不發放在野黨委員」之情形，該指控並不屬實。

其他人也看了這些新聞...

► 監委投票倒數17小時民進黨突襲「清場」 藍綠衝突一觸即發

► 民進黨花50分鐘奪回主席台！ 游錫堃16：36進議場宣布開會

► 民進黨清場賴士葆頭部遭擊！ 莊瑞雄發揮「同事愛」冰敷照料

相關新聞...

► 超驚悚畫面曝光！呂玉玲出手環抱賴品妤 「超狠扯髮拖行」

► 民進黨清場絕招齊發 賴品妤輕功「跳桌子」、莊瑞雄「呼呼」賴士葆

► 民進黨強勢清場藍綠打成一團 陳玉珍、葉毓蘭、楊瓊瓔死守主席台

►振興一下我們的美麗