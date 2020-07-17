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藍綠對打Round 2　「破頭、狠咬、扯髮、嘔吐」立委傷兵一次看

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▲立法院長游錫堃突現身議場宣告。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長游錫堃突現身議場宣告開會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委為讓17日監委人事同意權案順利表決，16日對占據議場3天的國民黨團進行清場，雙方因此爆發激烈衝突，立委賴士葆、賴品妤、林楚茵及鄭麗文紛紛掛彩。清場尾聲，立法院長游錫堃突現議場宣布開會，並表決通過民進黨以無記名投票方式表決監委人事投票案的提案。另外，監委人事投票案時間訂在17日上午9時至下午1時的「行使監察院院長及監察委員同意權案」公聽會議程中。

國民黨占據主席台第3天，民進黨立委為讓17日監委人事投票案順利表決，約在下午2時開始陸續抵達議場，而國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰。下午3時39分，民進黨立委開始收拾國民黨在地上放置的海報、標語，隨後下午3時46分，民進黨立委上前正式開始「清場」。

▲賴士葆頭部受傷經包紮後回到場內。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴士葆頭部受傷經包紮後回到場內。（圖／記者林敬旻攝）

清場約5分鐘，藍綠就爆發流血衝突，賴士葆頭部就不慎遭到砸傷見血，但仍死守主席台，一旁的民進黨立委莊瑞雄則在一旁「保護他」，還幫忙冰敷，不斷的拍背安撫他。

不久，賴品妤走去主席台的過程中，國民黨立委呂玉玲突伸出戴著手套的雙手，超狠扯住賴品妤的頭髮，一路拖行了數秒、大約兩張椅子的距離。後來，賴品妤在民進黨團總召柯建銘的幫忙下才脫身，她一臉驚恐呆站在一旁數秒，伸手摸摸了剛剛被「狠扯」的頭髮，畫面相當驚悚。

▲賴品妤被呂玉玲扯頭髮（圖／記者林敬旻攝）

▲賴品妤被呂玉玲扯頭髮（圖／記者林敬旻攝）

清場過約20分鐘時，由於左側後門先被攻破，國民黨立委遭架出場外，但隨後又找機會從右後門試圖再次進場，藍綠立委幾乎摔成一團，現場尖叫聲四起，目前坐鎮主席台的陳玉珍、楊瓊瓔、葉毓蘭、林奕華等女立委仍持續僵持中。

▲鄭麗文在清場時嘔吐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭麗文在清場時嘔吐。（圖／記者屠惠剛攝）

正當此時，原本坐在地面上休息國民黨立委鄭麗文，沒想到突然間趴地狂嘔，賴士葆、葉毓蘭以及坐在輪椅上的吳斯懷立刻上前關心，國民黨立委許淑華趕緊遞上垃圾桶，稍早已坐上輪椅休息，但仍不斷嘔吐，眾多立委上前關心。

儘管場面混亂，但游錫堃在民進黨立委護衛下，突現身議場宣告開會，並依照民進黨提議通過議程，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決，並在4時48分宣告散會。

不過游錫堃的舉動，國民黨立委並不埋單，不僅在台下怒吼「游錫堃作弊」、「民進黨作弊，表決無效」等，還轉至院長及秘書長辦公室抗議，但當時兩人皆不在辦公室內。

▲江啟臣率國民黨團召開記者會，強調民進黨表決違法，游錫堃院長作弊。（圖／記者湯興漢攝）

▲江啟臣率國民黨團召開記者會，強調民進黨表決違法、游錫堃作弊。（圖／記者湯興漢攝）

會後，國民黨主席江啟臣黨主席江啟臣會後更率領黨團在議場外召開記者會，指控游錫堃涉嫌偽造文書。但，立法院秘書長林志嘉晚間表示，國民黨團所言為不實指控，並強調表決卡全都如實發放。

林志嘉還說，今日立法院全院委員會處理監察院人事同意權案，因民進黨團提議進行表決，立法院議事處會場幹事也依照主席宣告如實發放表決卡，游錫堃宣告散會後亦將卡片如數收回，絕無「不發放在野黨委員」之情形，該指控並不屬實。

而林楚茵下午則在臉書透露，自己在清場過程中遭國民黨呂玉鈴咬傷，讓她到醫院驗傷時，還打了破傷風。她表示，立法院的朝野攻防，拉傷，扭傷，抓傷，她都可以理解，但今天被咬傷，讓她真的嚇一跳，此外，她17日也將委託律師提告。

▼林楚茵16日清場時受傷。（合併圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

▼林楚茵16日清場時受傷。（合併圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

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