呂玉玲出口狠咬　林楚茵17日委託律師提告

▲林楚茵16日清場時被咬傷。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨占據立院主席台第3天，民進黨立委為讓17日監委人事同意權案順利表決，16日下午抵達議場清場，雙方發生激烈衝突。民進黨立委林楚茵事後先是在臉書PO出被國民黨立委咬傷的照片，表示要去醫院驗傷；一小時過後又發文批評，抓傷、扭傷她都可以理解，但今天被國民黨立委呂玉鈴咬傷，還到醫院打破傷風，直呼「到底今天是跟誰衝突，是人嗎？還是動物？」另外，林楚茵17日也將委託律師提告。

民進黨立委下午2時陸續抵達議場，隨後於3時46分，由立委鄭運鵬與郭國文衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」行動，而在激烈的攻防過程中，藍綠皆有立委受傷。其中，林楚茵就在臉書上傳照片，秀出她的手臂有明顯咬痕和擦傷，且眼睛下方的臉部掛彩，需要到醫院驗傷。

隔約一小時，林楚茵再次於臉書發文表示，立法院的朝野攻防，拉傷，扭傷，抓傷，她都可以理解，但今天被咬傷，還到醫院打破傷風，讓她真的嚇一跳，直呼「到底今天是跟誰衝突，是人嗎？還是動物？為何出現這麼大的咬痕？」

▲林楚茵16日清場時受傷。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵，下同）

林楚茵指出，在被咬住不放的數秒鐘，許多媒體朋友在對面的記者席上，應該聽到她淒厲的尖叫聲；而回顧下午的攻防，她被分配的任務，是守護主席台後方的出入口，對比其他黨內同志，必須在議場內與國民黨立委正面作戰、爭奪主席台，她並非一開始就加入戰局的。直到多數國民黨立委都已經離開主席台，留在台上的是國民黨的女性立委，她才上前支援。

林楚茵透露，在一片混亂中，她想協助同志把呂玉玲拉開，右手才伸出，就被一口咬住，「就像小時候被狗咬到一樣」，而在衝突中，明明是呂玉玲咬她，但站在她背後的國民黨立委許淑華卻伸手過來抓她，所以臉也被抓花了，在掙扎中，胸口和後背都有抓傷。

對此，林楚茵直批，「既然要戰，當然會受傷，但必須要有身為人類的對決方式，不能理性討論，無法說人話的動物才咬人」。