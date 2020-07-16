混亂中表決提案　國民黨怒轟民進黨作弊揚言提告偽造文書

▲國民黨團召開記者會，強調民進黨表決違法，游錫堃院長作弊。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨佔據主席台第三天，為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，16日下午3點46分，民進黨立委上前正式開始「清場」；經過一陣混亂後，立法院長游錫堃於下午16點36分時進入議場，宣布開會，緊接著在16點48宣布散會。對於民進黨強勢作為，國民黨怒嗆作弊之外，還強調會提告偽造文書。

民進黨下午展開清場後爆發激烈衝突，但國民黨不敵民進黨人數優勢，逐一被排除拖出議場。4時36分游錫堃進入議場，宣布開會，宣讀通過民進黨團提案，但監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決。

此一宣讀引來台下國民黨立委不滿，大喊「游錫堃作弊」、「作弊院長」、「民進黨作弊、表決無效」。隨後更率眾直奔院長室，要當面質問游錫堃。

隨後國民黨團在議場前召開記者會，江啟臣質疑，第一，現場57位當中，民進黨到底有多少人？我們有看到表決器上出現的名字，但是委員並不在場，為何他有表決卡？第二，國民黨在場委員的表決器都沒有表決卡，到底議事人員是被脅迫，還是刻意配合執政黨只發執政黨委員的表決卡？

江啟臣怒批，這是一個作弊的投票，國民黨團絕不承認，而且會採取提告行動，嚴重傷害國會自主和台灣民主。

林為洲則表示，平常開會要表決，57張剛好可以過半，把國民黨38票全部排除，質疑是事先預謀好的，之後會調閱錄影帶，究竟哪些人出席按贊成，核對後就知道誰沒在場。