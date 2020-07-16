陳玉珍全副武裝「1擋多」　結果一個後腳踢垮國民黨最後防線

記者蘇晏男／台北報導

國民黨佔據立院主席台第三天，民進黨立委為讓監委人事同意權案17日順利表決，於下午3時46分起清場，雙方爆發肢體衝突。當清場進入尾聲時，獨剩陳玉珍「全副武裝」死守且趴在主席台，不料雙腳不慎踢到民進黨立委王美惠，引發對方出手攻擊而露出「防守破綻」，最後遭民進黨立委抬出議場。

民進黨16日挾帶人數優勢進行清場，國民黨立委紛紛趕離主席台，唯有頭戴粉紫色腳踏車安全帽、護目鏡的陳玉珍，整個人趴在主席台上死守，不管民進黨立委怎麼使勁拖拉，就是不為所動，讓綠營一度改採勸說方式。

▲陳玉珍踢到王美惠。（圖／記者林敬旻攝）

從影片畫面可看到，陳玉珍趴在主席台上時，不斷上下踢腿，而被民進黨立委羅致政及高嘉瑜從後方壓制雙腿，且高嘉瑜還邊壓制還露出不覺莞爾的表情；但當對方鬆手後，陳玉珍就不小心踢到壓制她背部的王美惠，讓對方氣到用手不斷往陳玉珍背部捶打。

隔沒幾秒，王美惠與台下的人吵架，此時，陳玉珍一個不留神舉起右手，就被王美惠逮到「防守破綻」，最後在多位民進黨立委合力下，成功把陳玉珍架離主席台。

▲王美惠用手捶打陳玉珍。（圖／翻攝ETtoday直播）

另外，對於陳玉珍如何「1擋多」死守主席台，羅致政在臉書透露，「該怎麼說呢？」陳玉珍今天全副武裝，綁S腰帶把自己釘在主席台，小腳著綁腿然後腳穿硬鞋亂踢，頭戴頭盔護目鏡。他驚呼，「只能說，真的是來自金門戰地！」

▼王美惠逮到陳玉珍「防守死角」。（圖／翻攝ETtoday直播）

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