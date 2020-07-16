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假擄人真勒索女子中招受騙15萬元　統一及全家聯手阻詐立大功

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▲台南市白河分局與超商合作無間，成功緝獲詐欺車手，追回被詐騙的15萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局與超商合作無間，成功緝獲詐欺車手，追回被詐騙的15萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名張姓女子接獲詐騙集團「假擄人真勒索」電話，歹徒哭泣叫「媽媽救我」，令張女慌了手腳，趕快依照電話指示領15萬元放進公車站牌下，由詐騙集團預先放置塑膠袋內後離開，而15萬元即為在旁的呂姓詐欺車手取走，但被超商店員發現可疑報警循線查獲車手，成功追回15萬元。

▲台南市白河分局與超商合作無間，成功緝獲詐欺車手，追回被詐騙的15萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，該名車手賊星該敗，因呂姓詐欺車手背著名牌包包，行色神色匆匆先至「全家超商」僅購買2只塑膠袋，且一直接聽手機，被店員察覺有異，感覺與警方宣導的詐欺車手特徵相似，馬上通報派出所查處。在呂姓車手取款欲離開之際，突見員警到場立即拔腿狂奔，並企圖攔阻計程車逃離現場，但仍為優勢警力迅速壓制，當場人贓俱獲逮捕。

▲台南市白河分局與超商合作無間，成功緝獲詐欺車手，追回被詐騙的15萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張女雖已被詐騙15萬元，但詐騙集團食髓知味，再要求其至超商購買10萬元遊戲數點方要放人，被害人在前往另間「統一超商」欲購買2萬元點數時，立即為店長通報警方，在警方到場深入瞭解時，才查知張女就是呂姓車手15萬元現款之被害人，經聯繫確認其子安全無誤後，張女又哭又笑，再三感謝警方及超商共同保住其積蓄。

▲台南市白河分局與超商合作無間，成功緝獲詐欺車手，追回被詐騙的15萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長朱信憲得知立即前往全家及統一超商頒贈感謝狀及獎金，感謝相關機警店長及店員。今年在白河分局持續精進宣導下，緊密將各金融機構、超商組成防詐團隊，並從店長、主任深耕至每位店員、行員，讓每一位隨時都能獲知白河分局發送之最新詐騙手法，在第一線幫每位民眾把關。

▲台南市白河分局與超商合作無間，成功緝獲詐欺車手，追回被詐騙的15萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次「統一及全家超商同盟合作」，成功保住了民眾心血錢，也讓警方的宣導展現實際成效；另外也呼籲提醒民眾，「假檢警」、「假親友」、「假綁架真詐財」都是詐騙集團常見的行騙手法，歹徒看準人性的弱點伺機騙取為人父母、長輩的錢財，若民眾接到類似電話，謹記以「一聽、二掛、三查證」等步驟向警方查證，以免落入歹徒所設計的騙局。

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