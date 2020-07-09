柯南迷衝！超商打造「懸疑消失之謎」新集點　神秘黑傘、黑衣人馬克杯超欠收

▲全家推出全新一檔名偵探柯南集點活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

真相永遠只有一個！日本超人氣動畫《名偵探柯南》第24部電影版《名偵探柯南：緋色的彈丸》因疫情影響，預計延至明年4月才會上映，讓不少柯南迷十分失望。不過沒關係，現在先來超商尋找「點數集點消失之謎」，全家推出名偵探柯南全新集點活動，將柯南、小蘭、新一通通搬出來，並以懸疑感打造8款周邊商品，必收的非摺疊雨傘莫屬，傘面只要遇到水就會顯現柯南或新一的肖像剪影，十分酷炫，另外喜歡黑衣人的就要收藏黑衣人版馬克杯，7月15日起開放換購。

▲▼超欠收的懸疑折疊雨傘、安全帽及黑衣人馬克杯。



柯南迷換起來，全家推出全新一檔集點活動，找來超夯柯南、小蘭助陣，打造8款充滿懸疑感的周邊商品，其中，首推必收的名偵探柯南折疊雨傘，有藍白紅的柯南款以及柯南與新一的神秘黑款，特別的是，傘面有一角在陽光下是呈現白色無任何圖案造型，但只要一碰到水，例如下雨，就會立刻湧現柯南、新一的人物剪影，十分特別；而這頂黑色安全帽，帽子的2邊側面分別為柯南及新一圖案，同樣超欠收。

▲六角餐盤一次有5種角色選擇。



▲以案發現場畫線標示為設計的柯南地墊。

而每集都會現身的兇手黑衣人，這次則現身在馬克杯上，杯子只使用黑白配色，特意營造出神秘、懸疑效果，也有柯南款選擇。除外還有以案發現場畫線標示為設計的柯南地墊、冷氣房必備的柯南冷氣毯、柯南新一款海灘大浴巾、柯南束口袋等。此次還結合動畫版超重要角色推出5款六角餐盤，其中，「赤井秀一」可是搶在劇場版前登場，還有柯南、怪盜基德、小蘭、安室透通通都有，7月15日起至8月11起開放換購。

▲▼柯南冷氣毯、大浴巾。



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