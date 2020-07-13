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三倍券15日放領！超商影片教學文來了　加碼消費現折20元、50元回饋金優惠

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▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券超商領券15日開跑。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

國內進入後疫情時代，行政院規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，首波預購者將在15日正式開放領券，各大超商先後祭出領券相關優惠，並搶攻商機推出加碼好康，其中，全家就從15日起至8月31日止打造優惠三重送，無論是使用三倍券、虛擬券或現金通通都享超狂優惠，包括霜淇淋、大冰美兌換券，若是選擇電子票證、信用卡等則有滿額現折20元、50元回饋金等領，一定要先筆記。

實體振興三倍券15日起至31日每日9時至22時開放至預購之4大超商，或郵局進行領券，每人可拿到500元4張、200元5張的共3000元的三倍券，全家今（13）日也搶先公開領券影片流程教學，僅需帶著健保卡至事務機先進入三倍券專區後，確認領取條款，接著插入預購人健保卡或輸入三倍券簡訊序號及身分證後4碼，最後確認領取資訊列印小白單，再拿著小白單至櫃檯刷條碼並提供證件核對簽收，即可完成領取動作，提醒若幫親友代領則須提供代理人、取件人身分證或健保卡。

▲▼全家領三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲全家三倍券加碼優惠來了。（圖／業者提供）

而為搶攻三倍券商機，全家也推出加碼優惠，7月15日起至8月11日期間凡使用現金、三倍券或虛擬券於門市單筆消費滿200元，就可獲得台鐵吉祥票卡1張共4樣式，每張內有隨機1款商品，分別是Fami霜淇淋1支、大杯冰金萱鮮橙青茶1杯、大杯冰美式1杯及FamilyMart Collection鹼性離子水1瓶，至31日前還送大戶屋單球冰淇淋優惠券1份；即日起至28日則是祭出購買飲料、零食、啤酒等超過20項商品，以整箱購入除享優惠價外，每箱再送100元購物金，最高回饋上限5次。

而使用電子票證、信用卡、行動支付的滿額優惠有使用悠遊卡消費額200元現折20元，限定只有70萬筆；會員凡使用國泰世華、台新、聯邦、台北富邦、永豐、玉山、新光、中信等8家指定銀行信用卡或手機支付工具單筆消費滿500元，即送1000點全家會員點數，最高可回饋4000點；期間使用台灣Pay單筆消費滿500元，可於活動結束後獲得50元回饋金，每一扣款帳戶最高回饋上限300元。

除外，15日起至全家領三倍券憑取單收據當下還享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1優惠券1張；大戶屋「就飽900元套餐」優惠券1張，以及憑單據最高可獲1000元購物券，首次憑單據領取即贈100元購物券一張，全家會員使用該券消費再送900元購物券（9張100元購物券），限量30萬組，提醒每張消費需滿600元才能折抵，使用期限至8月31日止。

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