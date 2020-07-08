7/10-7/12限定！康是美「7-ELEVEN DAY」消費滿711元現折100

▲響應「7-ELEVEN DAY」活動，康是美推出消費滿額折價。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

不需等到三倍券，統一集團首次整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲及生活服務17大品牌，推出「7-ELEVEN DAY」主題活動，7/10-7/12一連三天推出限時多種優惠。

▲康是美推出前所未有的折價優惠。

活動期間，康是美推出指定商品消費滿711元，現折100元，OPEN POINT會員購物滿711元再加贈點數71點，等同10%回饋超划算。隸屬於統一藥品的我的美麗日記、自白肌也推出指定商品限時買一送一，想要補貨的粉絲別錯過這三天優惠。

▲日藥本鋪提前祭出振興券。

日藥本舖為了響應政府三倍券活動，自7/9起免費贈送會員3000元日藥振興券，會員消費滿千元再加送ECONECO抽取式衛生紙8入。同時為了慶祝新店舖進駐桃園家樂福經國店新開幕，7/10~7/15 連續六天結帳不限金額88折，開幕前三日再享排隊禮。

▲台隆手創館也推出優惠券活動。

台隆手創館也集結全家11家店，於7/15-8/31推出「振興優惠鈔激省」活動，針對發放的面額貼心推出專屬優惠，包括500元/1000元/1500元/2000元/3000元專區商品，直接全額抵用不擔心找零煩惱。單筆消費滿3000元再贈400元抵用券、最高回饋13.3%，電子會員再享專屬好禮，消費滿額享精美好禮、升等VIP會員等限定好康。

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