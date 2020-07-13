太罪惡！「全家X森永」打造9款邪惡聖品　必吃爆餡牛奶糖包子、脆皮泡芙

▲「全家X森永牛奶糖」推出9款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

快衝一波！超經典「森永牛奶糖」絕對是不少大人、小孩的童年回憶，這次宣布攜手全家超商打造9款聯名商品，從清涼飲品到消暑冰棒、甜點等通通一次滿足，其中，必喝全台限量20萬杯的森永牛奶糖拿鐵、Q奶茶，不僅喝得到濃郁牛奶糖風味，就連外包裝也復刻森永牛奶糖logo的黃、橘色系，吸睛度破表，還有剝開就爆漿的超夯牛奶糖脆皮泡芙、中式包子，7月15日起就能吃到。

▲「冰森永牛奶糖拿鐵」、「冰森永牛奶糖Q奶茶」全台限量20萬杯。

▲森永牛奶糖海鹽滿餡麵包。

「全家X森永牛奶糖」推出9款超邪惡聯名商品，其中，必喝用著超可愛黃、橘森永牛奶糖杯裝載的「冰森永牛奶糖拿鐵」、「冰森永牛奶糖Q奶茶」2款冰飲，拿鐵是使用森永牛奶糖漿加入Let’s Café經典拿鐵，而Q奶茶可是吃得到黑糖Q魔奇，螞蟻控一定不能錯過，全台限量只有20萬杯。

▲脆皮泡芙擁有滿滿內餡。



▲這次還有牛奶糖饅頭、包子。

甜點部分則是將森永的牛奶糖內餡放進脆皮泡芙、鬆餅當中，餡料滿滿一口咬下就能感受甜蜜滋味，而這一條海鹽滿餡麵包，使用了牛奶糖卡士達加入日本沖繩海鹽所調製的鮮奶油，鹹甜口感打造雙重內餡。最特別的是這次還有牛奶糖饅頭、包子，必吃內有焦糖內餡的蓬鬆森永牛奶糖包，外皮還印有森永字樣，可愛破表，7月15日起正式開賣。

除外，還有森永牛奶糖珍珠雪糕、森永牛奶糖牛奶等選擇，7月29日起才會登場提供販售。

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