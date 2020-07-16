湧32萬學生免費玩樂園！觀光局曝「經費剩4成」：盡量不要一人玩多次

▲觀光局祭出致青春方案，讓學生可在暑假免費玩樂園。（圖／劍湖山世界提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局投入2億元推出「致青春」方案，只要是2001年7月1日以後出生的學子，就可在7、8月間無限次免費玩全台22座主題樂園。觀光局表示，7月1到15日間，已湧入32萬人次使用此優惠，目前經費約剩4成，另呼籲「一個人盡量不要玩很多次」，並協調業者以調降補助為方法，持續實施此方案。

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觀光局國旅組長莊靜真表示，這次推出的學生免費玩樂園方案確實引起很大迴響，許多年輕人走出戶外，參與人次較預期踴躍很多，7月1到15日間，已湧入32萬人次使用此優惠，目前經費約剩4到5成。

▲觀光局強調，致青春方案不會喊卡。（圖／劍湖山世界樂園提供）

為持續實施該方案，觀光局已兩度召集業者討論，目前協調以「調降補助額度」為方法，舉例而言，每張門票原最多可補500元，目前討論調降到350元，其餘由業者自行吸收，對於學生而言，仍可免費玩樂園。

莊靜真呼籲，將機會讓給更多人使用，盡量不要一個人使用很多次「免費玩」優惠，雖然暑假才開始一天，但之前仍有畢業潮，還有週末假日，推估此為參與人數爆量的主因。

莊靜真表示，觀光局將持續滾動式檢討，協調可行性的方案，觀察後續的入園狀況討論，由於每個樂園的規模不一，因此各業者需求也不盡相同，不過目前經費都有在額度內，民眾可先放心。