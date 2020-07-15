「高鐵＋花蓮」交通聯票上路！9/1前再打65折　台中出發只要1800元

▲高鐵推出花蓮聯票。（圖／高鐵提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

東台灣國旅正夯，高鐵公司鎖定商機，推出「高鐵+花蓮」交通聯票，內容包括高鐵南港來回車票、花蓮套票（南港轉運站至花蓮來回客運車票與花蓮公車3日周遊券）優惠價830元，9月1日前出發可享高鐵車票65折優惠。

高鐵公司表示，以台中出發前往花蓮旅遊為例，民眾可搭乘高鐵至南港站再轉乘統聯或台北客運至花蓮，到達花蓮後，還可使用3日內無限次數搭乘的太魯閣客運公車周遊券，前往太魯閣、鯉魚潭、雲山水、東大門夜市、新天堂樂園（貨櫃屋星巴克）等近20處景點，高鐵票為970元加上花蓮套票830元，每人只要1800元。

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另外，高鐵公司限時推出「美好再一起」交通聯票專案促銷，購買北北基好玩卡、日月潭線、阿里山線、台南好玩卡、高雄捷運、高雄好玩卡、小琉球線、墾丁快線聯票等8條指定路線，以及今夏限定之澎湖聯票，專案期間均享高鐵車票 65 折，再加碼「高鐵 TGo 會員享最高 3 倍點數」。

高鐵公司表示，旅客可透過ibon售票系統網站即可選購高鐵交通聯票，並進行高鐵車票的訂位，付款方式線上刷卡或到7-ELEVEN門市以現金支付皆可。

▲高鐵花蓮聯票票價表。（圖／高鐵提供）