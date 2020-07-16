陸對下半年經濟復甦有信心　看好「疫情新興產業」能提供支撐

▲大陸疫情趨緩，積極恢復各項經濟活動。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局發言人劉愛華16日表示，今年下半年中國經濟有信心持續復甦，疫情期間催生了很多新產業、新業態以及新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐。不過，劉愛華也強調，當前境外疫情仍在快速的蔓延擴散，世界經濟經貿重啟舉步維艱，國內的需求恢復目前受到一定的制約，穩企業、保就業壓力還是比較大。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華指出，上半年經濟穩步復甦為下半年持續恢復打下了堅實的基礎，很多指標在3月份以來都出現了明顯回升或者降幅收窄，這種運行態勢表明，總體上疫情的衝擊是可控的，而且中國經濟自我調整能力是比較強的。

劉愛華提到，疫情期間催生了很多新產業新業態新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐，今年上半年疫情期間，遠程辦公、在線教育、智能施工、無人配送這些新模式有效地化解了現實生活中的一些堵點、難點，雲計算、大數據、人工智能為代表的新技術快速發展，數字經濟、智能製造、生命健康這些新產業形成了更多增長極，這些增長極將為經濟下一階段增長提供更多支撐。

劉愛華表示，宏觀政策效應將在下半年進一步顯現，「上半年，為應對疫情衝擊，政府採取了財稅方面的支持、金融方面的支持以及全面強化就業優先政策，這些政策目前已經見到成效。」

劉愛華指出，從這些有利條件看，他們對下半年經濟持續復甦是有信心的，同時，經濟回升也是有基礎、有潛力、有條件實現的。

不過，劉愛華也強調，當前境外疫情仍在快速的蔓延擴散，世界經濟經貿重啟舉步維艱，國內的需求恢復目前受到一定的制約，穩企業、保就業壓力還是比較大，「所以，還是要堅持底線思維，充分認識疫情影響的廣泛性、複雜性、持續性，圍繞做好『六穩』工作，落實『六保』任務，狠抓政策落實，努力完成全年經濟社會發展的目標任務。」