影／聞不到汽油味！菲律賓染疫女「當地抗體檢驗陰性」返台當天嗅覺異常

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增1例境外移入，為在菲律賓工作的30多歲女性，值得注意的是， 她返國前公司曾於6月30日安排抗體檢驗，結果呈現陰性，7月14日返國當天下午在菲律賓出現嗅覺異常，晚上入境時主動告知，於今日確診。

指揮中心表示，個案今年年1月下旬至菲律賓工作，返國前曾於6月30日接受公司安排新冠肺炎採檢，檢驗結果為陰性。直至7月14日獨自返國，下午在當地已經出現嗅覺異常，同日晚間入境時主動告知有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前收治住院隔離。

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▲指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，抗體檢測主要呈現為2週以前的感染情況，個案很可能在檢測之後才在菲律賓當地遭到感染，並於當地就出現異常症狀，自述聞不到汽油味，而本國籍人士返國本就不需檢附相關檢測結果。

莊人祥表示，個案於機上全程配戴口罩，衛生單位已掌握個案接觸者共12人，其中1人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計79,065例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,100例排除)，其中452例確診，分別為361例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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