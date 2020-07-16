影／30多歲女菲律賓工作返台確診　接觸者12人

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布國內新增1例新冠肺炎境外移入病例，個案為30多歲女性，今(2020)年1月下旬至菲律賓工作，7月14日獨自返國；國內確定病例來到452例。

指揮中心表示，個案返國前曾於6月30日接受公司安排之新冠肺炎採檢，檢驗結果為陰性，7月14日下午出現嗅覺異常情形，同日晚間入境時主動告知有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前收治住院隔離。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共12人，其中1人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

根據指揮中心統計，國內目前有452例確診，分別為361例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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