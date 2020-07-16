「小小明」可回台　陸委會：對大陸境管鬆綁的第一步

▲台灣滯陸孩童父母自救會上月到疾管署陳情，希望政府能讓小明回家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布，16日起開放兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境，但這批「小小明」開放後，仍有超過1800位「小明」滯陸。對陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，對於外界關心下一階段的放寬時間和範圍，本會會在兼顧防疫下，盡速會同相關機關評估，並對外說明。

邱垂正強調，自2月6號開始強化邊境管制，昨天指揮中心宣布的政策，可以說是對大陸鬆綁的第一步。

他說，基於防疫整體考量，和兼顧人道、弱小優先，選擇從兩歲以下開始放寬，但入境仍須依照現行防疫措施，實行居家檢疫14天。邱垂正表示，人道和防疫兼顧很難兩全，每項措施也很難讓所有人滿意，希望外界能夠體諒，政府也會觀察實施情形，做進一步的評估。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正16日回應時事議題。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，受新冠肺炎疫情影響，約有2000名無中華民國國籍的陸配子女「小明」滯留大陸，在指揮中心16日起開放兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境後，尚有超過1800名「小明」還是被排除在外。



「小明」指台灣人與陸配的子女，但未有中華民國國籍者，這些「小明」於12歲以下隨時可申請我國籍和身分證，若超過12歲，可申請長期居留，使用台灣健保，若符合連續在台生活2年，每年183天，亦可申請我國籍與身分證。

值得注意的，還有一種「小明」是陸配與前夫、前妻所生的子女，陸配結束前段婚姻與台灣人結婚後，「小明」跟隨台灣家庭，但因他們一開始為中國大陸籍，若要入台灣籍，需先持4年的長期探親證件，才能排入專案居留的配額，並在台生活2年，每年183天後，排隊申請入籍，且因有名額限制，通常耗時較久。

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