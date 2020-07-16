「拚出宜蘭好薪情」7/25隆重登場！釋出1000個工作機會　最高薪資達7萬元

▲宜蘭縣政府舉辦「拚出宜蘭好薪情-就業博覽會」。（圖／翻攝自宜蘭縣政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

每逢畢業季，就有許多社會新鮮人紛紛進入職場，然而今年因疫情關係，導致許多人在求職上碰到瓶頸。因此，宜蘭縣政府將於7月25日上午9時30分，在宜蘭運動公園體育館舉辦「拚出宜蘭好薪情-就業博覽會」，預計約有60家廠商參加，共有1000個工作機會，其中的最高薪資更達7萬元，是宜蘭就業博覽會歷年最高薪的職缺。

宜蘭縣政府表示，本次博覽會預計邀請60多家廠商，其中宜蘭科技園區就有9家廠商參與，並開出78個職缺，廠商們開出的職缺起薪多是3萬元起跳。竹科管理局副局長許增如提到，本次宜科園區多家廠商參與就業博覽會，並給予支持肯定，盼能創造教育水準高、所得高、年齡低的就業環境，打造台灣另一處高科技產業重鎮。

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根據《自由時報》報導，其中，「日計工業」更開出最高7萬元薪資的職缺，日計工業總經理賴明煌表示，宜蘭廠預計在8月就會完工啟用，業務量必然增加，所以才會開出職缺，招募新員工，也因為需要技術人才，因此開出高薪，希望能吸引宜蘭的優秀子弟回鄉打拚。

另外，立達公司產品部副理張絡捷也提到，公司主要開的職缺包含行銷廣告專員及產品的外包裝設計師，公司除了參與就業博覽會，也會跟宜蘭大學等學校做建教合作，讓學生到公司實習，以利畢業後直接進公司就業。

▲宜蘭就業博覽會當日好康優惠超多，盼能為宜蘭人創造更多就業機會。（圖／翻攝自宜蘭縣政府官網）

除此之外，宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭有免費營養午餐等好的教育政策，讓家長認真工作而無後顧之憂，且他們還向中央爭取讓高鐵延伸宜蘭、鐵路高架、東部快鐵及台2庚延伸線等交通建設，目前都已有相當的進度，再加上宜科園區距離縣府近，洽公也方便，藉此吸引高科技、低汙染的廠商來投資宜蘭，提高在地工作機會。

林姿妙同時強調，宜蘭青年認真打拚，希望廠商能釋出更多工作機會，僱用宜蘭在地人才，讓宜蘭人能在地就業，並且讓北漂青年能返鄉工作，一同營造鄉親、廠商及縣府三贏共好的局勢，一起拚出宜蘭好薪情、好生活。