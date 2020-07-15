疫情衝擊經濟！輸出衰退、物價下跌　中研院估2020年經濟成長率1.15%

▲中研院經濟所研究員周雨田分析2020經濟概況。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

2020年上半年，全球經濟因新冠肺炎疫情衝擊，造成消費與投資動能下降，我國第一季實質GDP年增率僅達1.59%。中研院指出，隨著疫情逐漸顯現，台灣經濟可望逐步回溫，因此修正2020年實質經濟成長率為1.15%。

中研院研究團隊指出，民間消費第一季實質成長年減1.58%，主因經濟活動低迷，民眾對交通住宿與休閒娛樂等消費性支出轉為保守，導致銷售明顯下滑。隨著國內疫情減緩，6月份消費者信心指數回升，以及政府推出振興消費方案，將有助提振下半年消費意願。估計2020年全年實質民間消費成長率轉為年減0.30%。

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中研院說明，實質民間投資第一季年增1.89%，主要受惠於國內半導體廠商積極擴增生產設備，以及台商響應回台投資計畫所致，顯示投資動能持續。目前企業因應疫情積極調整國內產線，加上台商回台投資與外商來台布局，2020年實質民間投資年成長率可望達到2.05%。在政府及國公營事業擴大公共建設之執行下，預估2020年總實質固定資本形成年增率為4.11%。

▲中研院副院長黃進興 。（圖／中央研究院提供）

對外貿易部分，中研院認為，前6個月名目出口與進口年成長率分別年減2.55%與3.38%，主因疫情嚴峻，國際原物料需求走弱所致，惟遠距商機發酵與5G等新興科技應用加速拓展，資通產品接單金額屢創新高。由於美中貿易紛爭持續，加以傳統商品需求疲弱，外貿動能將持續降溫；另一方面，疫情重擊觀光旅遊產業，邊境管制未解仍影響服務性輸出與輸入之成長，因此預期2020年全年實質商品及服務的輸出與輸入分別年減3.72%與年減4.13%。

國內就業市場方面，中研院也提到，人力僱用緊縮，主因疫情衝擊與企業實施無薪假所致，平均前5個月失業率為3.83%，高於去年同期。隨著疫情趨緩，無薪假人數有所下降，惟第三季進入畢業季潮與疫情衍生效應，下半年失業人數仍將明顯增加，預期2020年失業率落在4.0%左右。

中研院展望下半年，經濟復甦力道仍受制於疫情的後續發展。儘管各國逐步解封，但疫情控制未見明朗，全球經濟復甦前景依舊嚴峻。我國因防疫有成，加以台商回流投資與貿易轉單效應持續，以及政府推動財政刺激方案與加速公共工程建設之執行，國內景氣可望逐漸復甦。綜觀國際情勢動向詭譎多變，美中衝突加劇與新地緣政治風險頻傳，以及債務風險陡升加深金融市場之脆弱性，國際景氣能見度尚屬不明，須審慎關注其後續發展。因此，考量上述不確定因素下，2020年全年實質GDP成長率的50%信賴區間預測為 (0.07%, 2.33%)。

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