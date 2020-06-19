台南2020首場大型就博會南台科技大學登場　黃偉哲：逾6千工作機會等您來！

▲ 台南在新冠肺炎國內解封後，首場實體就業博覽會，6月20日上午9時開始在南台科大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南在新冠肺炎國內解封後，首場實體就業博覽會，6月20日上午9時開始在南台科大登場！台南市長黃偉哲公布這項好消息，屆時將有台積電、群創光電、台南紡織、統一實業、奇美食品等科技、製造、服務產業等廠商參與設攤，提供6383個工作機會，其中薪資超過3萬元以上有2929個職缺。

值得一提的是，首次結合廠商設置「身障及中高齡就業專區」，提供90個職缺，專人協助身障及中高齡者諮詢及就業。



活動 由台南市長黃偉哲與市議員蔡旺詮，李啟維等人共同啟動，象徵帶領大家勇往直前、排除萬難、突破困境、成功就業。黃偉哲市長表示，每年都會辦理的就業媒合工作，最重要的目的就是希望能夠有效的降低失業率，今年由於疫情的關係，放無薪假的人數破新高，又碰上畢業潮，此時舉辦就博會，降低可能發生的失業率是有其必要。



「各位年輕的好朋友，不要再撿石頭了」黃偉哲進一步呼籲，這個周六登場的就博會提供6383個職缺，其中有2929個職缺是3萬塊以上的，幾乎是45％的職缺都是3萬塊以上，呼籲大家把握這麼好的機會，「先求有再求好」，先求有機會自我學習、體會社會經驗，再來求步步高升，求得一個更滿意的工作，這樣，對自己、對家庭或對社會都是比較好的三贏方式。



南台科技大學副校長賴明材時，感謝市府給學校有機會共同辦理這場就博會，提供畢業青年有求職實戰經驗，一起為市民找工作、為廠商找人才；台南市榮民服務處長蘇再勝認為，透過與市府合作辦理就博會，創造最大CP值，共同協助退除役官兵、榮民、榮眷就（轉）業，共創更美好的希望家園。





勞工局長王鑫基表示，勞工局在疫情期間推動「防疫安心上工計畫」提供市府各局處200個防疫職缺，也向中央爭取勞動部「安心即時上工」1,556個職缺，協助本市失業者、或因疫情衝擊導致減班休息的勞工朋友就業，現國內疫情趨緩，各項限制逐漸解封，下半年勞工局將積極規劃各項就業相關活動，讓更多求職者及青年朋友能進入就業市場求職就業。



勞工局提醒您，就博會現場配合防疫措施，入場者需配戴口罩、量體溫，以及配合人流管制實名登記等，現場有多項貼心服務，除有「CPAS職涯諮詢」和「履歷健檢」、「求職者面試模擬」、「美髮義剪」以及職業安全衛生與勞動法令諮詢宣導等，並設置「求職顧健康」專區，邀請到高雄榮民總醫院台南分院提供健康諮詢與血壓量測，同時也祭出投履歷送好康措施，投遞１家以上即可獲得精美禮品，投3家有摸彩券，有機會可獲得複合式餐飲券，數量有限，送完為止。

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