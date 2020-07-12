不畏疫情！北市就業博覽會助青年　媒合成功率達60.4％

▲台北市就業博覽會。（圖／台北市政府，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

今年畢業季適逢疫情，導致工作機會減少，畢業生首當其衝。對此，台北市政府於11日舉辦全國最大「畢業季」就業博覽會，一共面試人次2772人，參加面試者以大學專科學歷最多共2244人，初媒成功共1673人，媒合率達60.4％。29歲以下求職者有2054人，佔74.1％。

台北市政府勞動局陳信瑜局長現身就博會現場，關心民眾求職及媒合狀況。陳信瑜表示今年畢業季就業博覽會受疫情衝擊經濟環境影響，工作機會數較去年同期活動有些許減少，但參與廠商能挺過疫情釋出職缺，甚至平均薪資達35K，高於勞動部108年調查青年勞工現職工作每人薪資平均的31K市場行情，更能看出台北市企業雄厚的底蘊與能力，求職者可以把握心儀的企業投遞履歷，祝福每一位求職者面試順利、順利就業。

陳信瑜也對參與徵才的廠商表示感謝，針對本次活動邀請視障師進駐提供的專業舒壓按摩服務，呼籲廠商也可以將此項服務引進公司，既能符合法令進用規範又能給予視障人士就業機會，做為企業善盡社會責任的表率。

針對青年因缺乏工作經驗普遍缺乏自信的問題，多數人資表示，企業看重青年的特點就是熱忱、衝勁和可塑性，因此不要太含蓄或害怕表現自己，要勇於說出專長強項以及展現積極熱忱的態度，才能在面試人海中脫穎而出。

此外，北市就服處於8月將針對青年、中高齡及銀髮等對象辦理「青銀就業就業博覽會」，預計有百家以上廠商聯手徵才，台北青年職涯發展中心和台北人力銀行持續做為求職者的後援提供求職資源。