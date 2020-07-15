新寮瀑布步道巨石砸24歲女遊客　她機警「蹲下抱頭」肩傷逃死劫

▲▼宜蘭冬山鄉新寮瀑布步道，15日落下一塊50公分大巨石，砸傷黃姓女遊客後，步道至少封閉2天。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉新寮瀑布步道，15日傳出落石砸傷一女遊客意外，女遊客頭部腫脹、右肩疼痛，送醫時意識清楚

。黃女父親表示，巨大石頭掉落時，他女兒及時蹲下，才躲過大石頭直接撞擊。落石傷遊客，羅東林管處表示，步道至少封閉2天觀察，是否有再度落石之虞。

15日上午8時30分許，與父母一行3人，前往冬山鄉新寮瀑布步道1.45k（第2層步道附近）的一名24歲黃姓女遊客，遭50公分大落石砸傷，當時幸機警的即時蹲下，才躲過死劫。黃女頭部腫脹、右肩疼痛，意識清楚可自行行走，由林務局工作人員以機車載送至步道入口由廣興91接駁送往博愛醫院。

目前羅東林管處冬山工作站已將通往第2層瀑布之路段封閉（1k後），並設置告示牌，及網站公告。

羅東林管處表示，發生落石處之前未有明顯落石發生之紀錄，是否跟這處濕度高，又逢夏季，土石含水量變化大，抑或近日都有有感地震等原因所致，都有可能。為了遊客安全，目前初步評估，至少封閉2天觀察，是否有再度落石之虞。也呼籲民眾，請勿前往第2層瀑布，行走其他步道時，在告示有注意落石處，快速通過。

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