中國第二季GDP轉正　累計上半年成長率「-1.6%」

▲大陸第二季GDP成長率轉正，惟上半年總量仍處於負成長。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

經歷新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸國家統計局16日發布上半年經濟運行數據，其中2020年第二季國內生產總值（GDP）增速3.2%，自上一季的-6.8%轉正，惟累計上半年GDP成長率為-1.6，仍處於負成長。

大陸國家統計局指出，上半年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境，全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，堅決貫徹落實各項決策部署，疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進。

經初步核算，2020年上半年，中國大陸GDP總量為45兆6614億元（人民幣，下同），按可比價格計算，較去年同期下降1.6%；分季度來看，第一季成長率-6.8%，為1976年後的首次萎縮，第二季成長率則為3.2%，較上季轉正。

分產業類別來看，2020年上半年，大陸第一產業增加值2兆6053億元，年增率0.9% ；第二產業增加值17兆2759億元，年減1.9% ；第三產業增加值25兆7802億元，年減1.6% 。

統計局表示，上半年中國經濟先降後升，二季度經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復甦，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦