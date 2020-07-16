　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國第二季GDP轉正　累計上半年成長率「-1.6%」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲大陸第二季GDP成長率轉正，惟上半年總量仍處於負成長。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

經歷新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸國家統計局16日發布上半年經濟運行數據，其中2020年第二季國內生產總值（GDP）增速3.2%，自上一季的-6.8%轉正，惟累計上半年GDP成長率為-1.6，仍處於負成長。

大陸國家統計局指出，上半年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境，全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，堅決貫徹落實各項決策部署，疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進。

經初步核算，2020年上半年，中國大陸GDP總量為45兆6614億元（人民幣，下同），按可比價格計算，較去年同期下降1.6%；分季度來看，第一季成長率-6.8%，為1976年後的首次萎縮，第二季成長率則為3.2%，較上季轉正。

分產業類別來看，2020年上半年，大陸第一產業增加值2兆6053億元，年增率0.9% ；第二產業增加值17兆2759億元，年減1.9% ；第三產業增加值25兆7802億元，年減1.6% 。

統計局表示，上半年中國經濟先降後升，二季度經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復甦，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
女神音樂生丟失「300歲大提琴」！　網幫找歪樓：臉好美
LINE瘋傳「三倍券可換全聯3800禮券」　官網公告回應了
好市多公布3招！　防止三倍券「退貨換現金」
減肥藥「沛麗婷」恐致直腸癌、肺癌　食藥署「廢止藥品許可證」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲南11萬畝地被蝗蟲入侵！無人機升空噴藥「1畝殺出10公斤屍體」

超能力少女？16歲當記者「一天寫2000首詩」　扯爆內幕曝：爸爸很猛

美批准182億最新對台軍售！　陸國防部「正告民進黨」：死路一條

中國第二季GDP轉正　累計上半年成長率「-1.6%」

「女神音樂生」搭法航丟失300歲大提琴！　網歪樓：只看到臉好美

禁用59款中國APP後　印度要求阿里、抖音填寫「調查問卷」

三峽大壩「超級洩洪」衛星照曝光！6/24閘門已開　下游地區警戒

氣保時捷倒車「肘擊」啪一聲玻璃碎了　賠償金額出爐讓他崩潰

小孩撞毀200萬迪士尼城堡！　玻璃博物館致歉：暫以不完美面貌示人

川普簽香港自治法　中國副外長召見美大使揚言「展開報復」

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

男車頭燈沒亮被盤查「身飄酒氣」　衝撞警員...遭壓制喊：只吃燒酒雞

雲南11萬畝地被蝗蟲入侵！無人機升空噴藥「1畝殺出10公斤屍體」

超能力少女？16歲當記者「一天寫2000首詩」　扯爆內幕曝：爸爸很猛

美批准182億最新對台軍售！　陸國防部「正告民進黨」：死路一條

中國第二季GDP轉正　累計上半年成長率「-1.6%」

「女神音樂生」搭法航丟失300歲大提琴！　網歪樓：只看到臉好美

禁用59款中國APP後　印度要求阿里、抖音填寫「調查問卷」

三峽大壩「超級洩洪」衛星照曝光！6/24閘門已開　下游地區警戒

氣保時捷倒車「肘擊」啪一聲玻璃碎了　賠償金額出爐讓他崩潰

小孩撞毀200萬迪士尼城堡！　玻璃博物館致歉：暫以不完美面貌示人

川普簽香港自治法　中國副外長召見美大使揚言「展開報復」

蕭美琴接駐美代表　AIT：美台友誼繼續蓬勃發展

民眾黨民調「高雄市民盼發大財」　吳益政推陽光經濟！要衝破突圍

1字頭擁機能海景宅！八里「水澍之間」便利交通嘆吸雙北客　首購換屋倒數搶進

國民黨揭弊「千萬市府標案量身定做」：蘇貞昌女兒要標案...林智堅敢不給嗎？

看看我嘛～收容所橘貓黏踢踢　見人就「擦玻璃」討關注

功在黨國、清廉簡樸！前考試院長邱創煥追思奠禮簡單隆重　黨旗國旗覆棺表彰卓越貢獻

四物飲≠四物湯！差一字療效差很多　一張圖秒懂

用牛奶灌溉的小番茄！嘉義豐碩果園　還能體驗採果樂

中職／地球上最浪漫的一首歌　象迷爆動：鬼峮合體

為了不戴口罩賠上性命！　持刀男砍傷吵架老人被擊斃畫面曝光

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

大陸熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

13歲女孩水庫游泳「被致命陷阱吸走」　痛苦卡排水管5hrs溺亡！

三峽大壩「超級洩洪」衛星照曝光

和女友開房　洗澡到一半突然闖進陌生人

孩童嬉鬧撞毀200萬迪士尼城堡！玻璃博物館致歉

2年輕妹與「共同老公各生1女」！警一查...男「騙財騙色」孩子也賣了

肘擊保時捷　賠償金出爐讓他崩潰

川普簽香港自治法　陸副外長揚言報復

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

女洗澡「門邊探出一顆頭」　男室友狂盯：你被我看光了！

陸國防部「正告民進黨」：死路一條

《解放軍報》：隨時做好打仗準備

水鬼隊紅磡基地「萬魚躍出水面」　擱淺警艇浮台

更多熱門

相關新聞

史馬特：新冠肺炎沒留下後遺症

史馬特：新冠肺炎沒留下後遺症

先前坦承感染新冠肺炎，並進行相關隔離動作的塞爾提克防守悍將史馬特(Marcus Smart)，近日在徹底痊癒後，也積極備戰NBA復賽相關事宜，史馬特也公開表示，「截至目前為止，自己沒有出現任何後遺症，呼吸系統及心臟方面都無大礙，一切都很正常。」

印度要求阿里、抖音填寫調查問卷

印度要求阿里、抖音填寫調查問卷

巴西總統確診一周再採檢還是陽性

巴西總統確診一周再採檢還是陽性

美國務卿批WHO調查病毒起源：將徹底洗白

美國務卿批WHO調查病毒起源：將徹底洗白

美國務卿：支持南海主張受中國侵犯的國家

美國務卿：支持南海主張受中國侵犯的國家

關鍵字：

新冠肺炎疫情大陸戰疫GDP中國大陸經濟

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

白手起家CEO被斬首肢解！一旁電鋸還插著電

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

超珍貴！床上出現世界級保育動物

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

Angelababy零修圖「身材比例」曝光！網驚：55身

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

更多

最夯影音

更多
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面