北市青年求職者暴增44%　週末辦首場大型就業博覽會

▲北市將辦大型徵才 。（圖／勞動局提供）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，海外求學或就業的青年相繼返台，加上畢業季到來，北市勞動局預計就業市場將湧現大量青年生力軍。勞動局長陳信瑜表示，今年1到5月台北市29歲以下新登記求職人數高達7,479人，較去年同期成長44%，人數增加2,276人。北市將於7月11日於花博爭豔館辦理今年首場大型實體就業博覽會。

根據行政院2018年主計總處人力資源調查統計，15到29歲年輕人找工作，平均的花費時間高達24.77周。陳信瑜說，受疫情影響，去年底至7月3日，海外求學與就業青年返台人數約605人，台北青年職涯發展中心（Taipei Youth Salon,簡稱TYS）為第一個首創的專責協助青年職涯發展規劃、提升就業競爭力的機構，在今年隨機抽查200多位個案中，有148位原本待業者，經過諮詢服務後，高達6成的個案成功就業。

陳信瑜表示，TYS針對15-29歲、失業期間達6個月以上之青年提供免費的深度就業諮詢服務，協助青年找到優勢能力及適合職業方向；青年朋友穩定就業3個月，就有機會申請3萬元的尋職獎勵金職得好評計畫。另外也能申請中央推動之「青年就業獎勵計畫」，本國籍15至29歲的應屆畢業青年，穩定就業90日以上經申請通過審核者，發給就業獎勵金最高合計達3萬元。

台北市就業服務處將於7月11日於花博爭豔館辦理大型的實體就業博覽會，工作經驗不拘、月薪30K以上的工作機會多，請青年和應屆畢業生密切注意。台北青年職涯發展中心(電話：02-23958567)提供的免費客製化服務，各項求職服務及講座活動詳情請上台北就業大補帖網站(https://www.okwork.taipei/)查詢及報名，亦可電洽就業服務專線02-23085231或台北人力銀行專線(02)2308-0277、1999轉58988洽詢。