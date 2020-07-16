洪秀柱聲援吳怡玎　痛批民進黨立委「為政治利益喪心病狂」





▲前國民黨主席洪秀柱。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

為反對監察院長被提名人陳菊的人事案審查，國民黨立院黨團14日在立院發動抗爭，與民進黨立委爆發肢體衝突。面對立委吳怡玎抗議，自己被民進黨幾名男性立委追著打，前國民黨主席洪秀柱表示，可知民進黨為追逐利益，已經到了如此喪心病狂的程度！

洪秀柱15日深夜在臉書上提到，民進黨堅持提名陳菊這樣一位極具爭議的監察院長，監委名單更是荒腔走板，不僅有政治色彩鮮明的前立委、黨產會主委林峯正的哥哥，還有接受陳情彈劾「曲棍球案」檢察官的蔡崇義與高涌誠。

洪秀柱認為，這樣的人事任命，無疑是將「應獨立行使職權」的監察院當作派系分贓的酬庸，本就該接受民意的監督。國民黨在立院雖然席次較少，但仍受民意的託付，一個在市長任內被監察院糾正30次的人，竟可擔任監察院長，台灣民眾絕對無法接受。

洪秀柱說，對抗「吃銅吃鐵吃國家」的民進黨，國民黨在人數上是絕對的劣勢，但在明知條件不足的情況下，國民黨立委能夠不怯戰、不畏戰，認為「敢戰即是贏」。或許戰略、戰術上還須更加精進，外界對國民黨也還有些不同的批評，然而面對民進黨貪婪的惡狀，仍堅持對抗到最後，希望大家能夠給予國民黨立委一些鼓勵。

洪秀柱表示，尤其在立法院內，本黨的年輕女立委吳怡玎竟被張宏陸、蔡易餘、沈發惠、蘇震清、邱志偉、吳秉叡以及陳柏惟等7位男立委包圍、動粗，「可知民進黨為追逐利益，已經到了如此喪心病狂的程度！」替國民黨立委加油，希望他們能堅持下去，繼續加強與民眾溝通，相信人民一定會理解，他們正在替中華民國最高監察機關守住它的尊嚴。

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