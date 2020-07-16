「12點後會回官邸」...朴元淳死前最後約定曝光！幕僚曾勸「別做傻事」

▲已故首爾市長朴元淳。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市長朴元淳9日疑因身陷性騷女秘書醜聞輕生，從他背著黑色登山包步出官邸、生前行蹤動向、最後一通電話等議題，至今仍是各大韓媒關注的焦點。有媒體報導，朴元淳失蹤當日下午1時39分（當地時間），在生前最後一通電話中與秘書室長高漢碩（고한석）通話；而市長官邸附近監視器也捕捉到，高漢碩在該日上午9時曾登門拜訪朴元淳1小時。

根據《朝鮮日報》取得的監視器影像，9日上午10時10分，高漢碩穿著西裝，走出位於鐘路區嘉會洞的市長官邸；然而過了約30多分鐘，朴元淳留下了遺書，於上午10時44分背著黑色登山包走出官邸，之後便從未再回來過。

高漢碩15日結束警方調查後向媒體表示，9日下午1時39分曾與市長講最後一通電話。至於兩人到底在官邸、以及電話中聊了些什麼，高漢碩卻仍三緘其口。韓媒《News1》推測，雙方可能討論性騷案發展，以及解決方案。

而高漢碩也在16日向各大韓媒發送文字訊息解釋，當天得知市長走出官邸後，便於上午11時20分向北嶽山旅遊諮詢中心尋求協助，更親自致電給市長，勸其先走下山、別做傻事。

據悉，朴元淳離開官邸後，曾致電身邊幕僚表示中午12時以後會從山上回到官邸，沒想到之後卻完全失聯，等到10日凌晨0時在肅靖門被發現時，已是一具冰冷遺體。

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