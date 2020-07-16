吃韓式泡菜真能抗新冠！法國研究指出驚人事實：南韓「死亡率」超低

▲法國研究，吃韓式泡菜等發酵食品可對抗新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠肺炎（COVID-19）確診患者數近日倍數成長，疫苗研發與臨床實驗十分迫切；然而法國有學者研究發現，吃泡菜竟然真的能對抗新冠病毒，抑制死亡人數攀升，這也是為何南韓至今已累計1萬3千多人確診，卻只有291人死亡的原因。

根據英媒《太陽報》，法國蒙佩利爾大學肺病學科名譽教授卜士傑（Dr. Jean Bousquet）率領研究團隊，針對全球各國的飲食習慣與新冠肺炎死亡患者數做比較，得出上述結論。

研究團隊表示，尤其是南韓與位處歐洲的德國死亡人數較少，從這2國的飲食習慣中可以得出一個共同結論，那就是南韓與德國的居民幾乎習慣食用發酵的蔬菜。其中南韓食用韓式泡菜（김치），德國則食用德式酸菜（Sauerkraut），才會使死亡人數有效被控制。

根據研究，ACE2是細胞膜上第一型穿膜蛋白質，其受體會與新冠病毒的棘蛋白（spike protein）結合，而發酵的大白菜能抑制ACE2與新冠病毒結合。該份研究論文被刊登在《Clinical and Translational Allergy》國際學術期刊。

卜士傑表示，「之前並未特別關注新冠病毒的擴散與各國飲食生活差異間存在著何種關係，然而直到出現該份研究後得知，改變飲食習慣可能有助於對抗新冠病毒。」

經過此次研究，卜士傑也改變過往飲食習慣，改吃高麗菜為主的料理。

▲研究指出泡菜能抗疫，圖為已故首爾市長朴元淳2014年帶領婦女為獨居老人醃製泡菜。（圖／CFP）

英國謝菲爾德大學教授瑞伊（Jaydip Ray）表示，「這是一份非常有趣的研究成果，畢竟我們仍在探索新冠病毒，透過大規模人口數據資料所得出的結果，具有高度研究價值。」

韓媒《中央日報》指出，全球2002年後飽受SARS病毒摧殘，亞洲國家中唯獨南韓未出現大規模感染、死亡現象，顯示出韓式泡菜可能在抗疫上具有效果，使得韓式泡菜受到世人矚目，大量銷往外國。

在SARS消失後，韓國食品研究院金仁鎬（김인호）率領團隊，從韓式泡菜中萃取出內含物質放入流感病毒，發現在抑制流感病毒上出現顯著成效。

►洗澡水「有蟲」！糞色自來水驚現有機生命體...居民洗碗嚇到驚聲尖叫

►一台抵8台！不管冰沙或濃湯都能一次搞定