口嫌體正直！北韓炸毀韓聯辦嗆「不甩南韓」　私下收「2萬件防護衣」捐贈

▲北韓炸毀韓聯辦後，仍從南韓收到口罩與防護衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）6月16日曾以「沒必要與南韓協商」為由炸毀位於開城工業區的兩韓聯辦事務所，象徵兩韓再度斷絕聯繫。不過，韓媒《MBC News》調查發現，即便北韓拒絕回應南韓提出的共同防疫要求、甚至炸毀韓聯辦，私底下卻仍透過民間團體收取南韓捐贈的口罩與防護衣，而這一切南韓政府皆知情。

根據報導，對外屢屢宣稱透過封鎖邊境達成「零確診」的北韓，15日在機關報《勞動新聞》利用3頁向人民呼籲勤洗手、做篩檢，全力防堵防疫破口；5天前還強調阻止傳染病擴散比經濟建設成果更為重要。

不過《MBC News》調查後發現，部分與保健相關領域的民間團體，其實私下仍與北韓有所聯繫，截至今年5月為止，南韓統一部已同意至少7件與人道關懷支援相關的物品搬出。其中保健相關領域的搬出請求便佔了4件，其中2件還與新冠肺炎（COVID-19）防疫物品有關。

根據調查，南韓統一部同意物品搬出後，共有價值約1億韓元的消毒洗手劑、2萬件防護衣被搬入北韓。

即便北韓炸毀韓聯辦，直到如今，南韓統一部仍未停止簽下物品搬出案的動作，持續透過民間團體協助北韓。

北韓研究大學梁茂進（양모진）教授指出，北韓在防疫時伸手向南韓的民間團體請求援助；以此來看，待疫情解除後，可望重啟南北韓間的交流。

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