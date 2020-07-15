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市長被告...首爾市府早知情！曝「性平顧問」對朴元淳洩女秘書行蹤

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▲▼外界爆料，早在被害女秘書遞出訴狀前，首爾市府與朴元淳便已知情（圖／達志影像／美聯社）

▲外界爆料，早在被害女秘書遞出訴狀前，首爾市府與朴元淳便已知情（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

身陷性騷醜聞的首爾市長朴元淳9日選擇輕生，不過有韓媒爆料，早在聲稱被市長性騷達4年的女秘書8日下午4時30分向警方遞出告訴狀前，在首爾市府擔任「性別平等」政策顧問的任順英（임순영，音譯）就已在當日下午3時就已得知市長被告事實，向朴元淳秉告，之後朴元淳晚間便有意辭去市長。

根據韓媒《中央日報》，某不具名政府消息人士透露，早在女秘書遞出告訴狀前，首爾市廳就已完全掌握女秘書的動向與事態發展，外界揣測極有可能是任順英在得知「市長犯下失誤」後，便將女秘書的動態傳達給朴元淳，使朴元淳能有時間善後。《韓民族新聞》報導，當晚朴元淳甚至與幕僚召開緊急會議，更有意仿效同樣身陷性醜聞的釜山市長吳巨敦，辭去首爾市長一職。

不過任順英在《中央日報》電訪中否認這些不實指控。她表示，當天（8日下午3時）身邊的消息人士對自己透露，市長可能身陷醜聞後，便趕忙向朴元淳確認，不過當時朴元淳卻以公事繁忙為由，表示以後再自行解釋，導致當時根本不知情市長所身陷的醜聞竟然是性騷女秘書。《中央日報》推測，朴元淳可能從身邊其他心腹得知，女秘書向警方遞狀的事實，不過卻尚未得知訴狀具體內容。

任順英也接受《朝鮮日報》訪問，她表示不清楚市長何時得知自己被告，且直到9日市長失蹤當天，才從外部得知市長被告的消息；至於8日晚間的會議，是關於首爾市政的會議，並非外界盛傳的緊急「善後」會議；而對於朴元淳欲辭去市長一職，也表示市長當時並未有如此具體的計畫。

此外，《中央日報》更爆料，目前代理首爾市長一職的副市長徐正協（서정협）早在擔任市長秘書時，就從公務員名單中選取被害人擔任秘書，當時被害人根本無意進市府擔任秘書；然而進入市府後，便受到市長朴元淳長期性騷。

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