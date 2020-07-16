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日本兩大在野黨「求團結」擬重啟合併協商　挑戰自民黨萬年執政

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▲▼日本自民黨安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

日本兩大在野黨立憲民主黨（CDPJ）與國民民主黨（DPFP）正考慮重啟合併協商。最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男提出，兩黨先行解散，再一起新組政黨，目標旨在實現政黨輪替。

日本的自由民主黨1955年成立以後，一直掌握執政權，被稱為「萬年執政黨」。在二戰之後，日本經濟起飛，使自民黨長期處於優勢地位。穩定的兩黨政治被稱為「五五年體制」。一度被視為將開創日本兩黨制局面的民主黨在2012年大選中遭遇毀滅性的慘敗，從此改組為民進黨，但其後再次分裂為立憲民主黨與國民民主黨，分佔日本的前兩大在野黨。 

自民黨自1955年成立至今，除了1993至1994年及2009至2012年外，一直維持執政地位。兩黨合併的想法代表立憲民主黨的妥協。但目前不清楚兩黨是否能達成共識，枝野幸男與國民民主黨主席玉木雄一郎，今年一月曾針對政黨合併議題進行會談並交換意見，但未能達成共識，成員之間仍存在歧見。

日本產經新聞報導，枝野表明將重啟與國民民主黨間的合併協商。他建議兩黨採各自解散再合併的「新設合併」方式成立新政黨，黨名仍叫「立憲民主黨」，簡稱「民主黨」。

他不排除任何有意願參與的議員，認為必須「超越過去的情況，打造一個『人人都能參政』的未來。」要打破日本現況容易，自民黨是一個路線保守的政黨，在疫情期間曾引起民眾的不滿，導致在野黨的民調提高，但在地方選舉上，自民黨仍掌握實權。

枝野展望下一次的眾議院大選，表示希望國民民主黨方面也能加速討論。

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