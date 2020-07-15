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台南市率全國之先　與KTV場所試辦「數位消防通報系統」提高公安意識

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▲台南市消防局率全國之先，與KTV場所試辦「數位消防通報系統」提高業者公安意識，防範火警意外發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局率全國之先，與KTV場所試辦「數位消防通報系統」提高業者公安意識，防範火警意外發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市錢櫃KTV發生火災，造成6死重大公安事件，為防範憾事發生，台南市消防局與台灣消防科技文教協會及轄內錢櫃台南店等8家KTV場所一同試辦「數位消防通報系統」，一旦火警自動警報設備關閉時，訊號經過雲端伺服器隨即通知該局救災救護指揮中心，於第一時間發現狀況、及早應變。

▲台南市消防局率全國之先，與KTV場所試辦「數位消防通報系統」提高業者公安意識，防範火警意外發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲甚為重視KTV火警問題，除事發之時率市府經發局、消防局、工務局及警察局等相關單位前往錢櫃台南店突檢稽查，當場指示不合格事項務必追蹤改善直至符合規定為止外，另要求全面清查台南市列管KTV等類似營業場所，經消防局於5月11日全面完成清查，總計清查218 家（216家KTV列管場所及2家複合式娛樂大樓）。

▲台南市消防局率全國之先，與KTV場所試辦「數位消防通報系統」提高業者公安意識，防範火警意外發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑒於錢櫃林森分店火警，初步調查結果該店火警受信總機關閉導致火災發生初期相關消防安全設備沒有動作，進而現場無人能即時應變以致火災發生的重大人為疏失。為防範憾事發生，台南市消防局與台灣消防科技文教協會及轄內錢櫃台南店、賓士府前店及中成店、好樂迪成功店、享溫馨安平店及中華店、晶典休閒育樂生活館及金湯匙電子遊戲場等8家KTV場所一同試辦「數位消防通報系統」，目前已有享溫馨安平店及台南店及賓士府前店及中成店完成安裝，透過此系統與台南市消防局救災救護指揮中心連線，一旦有場所火警自動警報設備開關關閉時，訊號經過雲端伺服器隨即通知該局救災救護指揮中心，於第一時間發現狀況、及早應變。

▲台南市消防局率全國之先，與KTV場所試辦「數位消防通報系統」提高業者公安意識，防範火警意外發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，如試辦成效良好，將提供給中央參考並研議入法，讓一定規模以上之供公眾使用場所，安裝該必要設備，提升營業場所消防安全。錢櫃林森店火災引發各界關注，也引發業者、消防專技人員及政府省思、檢討，場所公共安全，需仰賴業者的管理責任、消防設備師（士）專技人員的專業責任及消防機關的督導行政責任共同落實下，始得守護市民安全。

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