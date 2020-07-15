台南公車輕旅行　科普滿載山博行！

▲大台南假日觀光公車山博行串聯山區南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館，歡迎市民及遊客全家來一趟科普滿載的公車輕旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「太空轉的、地上流的、土裡埋的」，大台南假日觀光公車山博行串聯山區南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館，讓市民及遊客全家來一趟科普滿載的公車輕旅行。

交通局表示，一票假日觀光公車山博行還可免費轉乘大台南公車橘、綠幹線前往玉井品嚐消暑聖品芒果冰，三倍券振興方案旅遊期間消費還可抽房子，相關優惠資訊可在台南振興遊購站（http://3000.tainan.gov.tw/）提供查詢。

請繼續往下閱讀...

交通局局長王銘德表示，台南市的大內南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館是山區三座擁有豐富科普知識的博物館，「太空轉的、地上流的、土裡埋的」這裡通通都有，市長黃偉哲指示交通局等相關單位研議如何讓遊客一次巡禮就能滿載而歸，串聯三館的假日觀光公車山博行因應而生，也是大台南公車最具科普知識的公車路線。

交通局長王銘德指出，南瀛天文館是南台灣最重要的一處天文知識教育館，不定期推出系列天文觀測活動，今年暑假天文館配合NASA 2020火星計畫，天文嘉年華以「火星大驚奇」為主題，辦理一系列精彩活動，一起來發現火星的驚奇之處！同時，配合三倍券振興方案也推出「好運成雙-看劇買一送一」紙本三倍券優惠！買3D套票送2D票！

山上花園水道博物館原是日治時期為改善台南市區民生用水衛生環境，建設濾水、淨水、供水的台南水道，是當時最重要的民生用水，園區於2019年重新修復後對外開放，博物館區擁有Ａ館「快濾池室」、Ｂ館「快濾筒室/辦公室」及Ｃ館「送出唧筒室」等國定古蹟及濱野彌四郎碑座與難得一見的豐富林相；淨水池區則包含「淨水池」、「量水器室」、「淨水池步道」及蝙蝠生態等，兼具文化與生態休閒教育。

左鎮菜寮化石館內的一千多件化石，都是當地業餘「考古學家」經年累月在菜寮區採集而來，包含台灣在造山運動前沉潛在海底的各類扇貝、牡蠣、雲母蛤等海生類化石，及造山運動後的劍齒象、鹿、牛、虎等牙齒化石，而這些化石都是在菜寮地區出土，彰顯著台灣的起源。

其中，1971年發現台灣第一塊史前人類的頭蓋骨化石，被命名為左鎮人，隨後出土一具犀牛化石，為紀念當年首先研究左鎮菜寮溪化石群的台北帝國大學教授早坂一郎，取名為早坂中國犀牛，均是左鎮菜寮化石館重要館藏。

交通局長王銘德指出，山博行假日觀光公車不僅是讓遊客全家能一次科普滿載而歸，同時也能持乘車券免費轉搭大台南公車橘、綠幹線前往玉井參加芒果季活動，或到府城區繼續安心旅遊的遊程。

◆ 假日觀光公車山博行輕旅行貼心小叮嚀（科普滿載山博行）

① 北部遊客可搭乘台鐵在善化站下車，搭橘幹線前往南瀛天文館參觀後，再轉乘山博行至山上花園水道博物館、左鎮化石館，可持乘車票券轉搭綠幹線往玉井、或新化、台南府城區繼續安心旅遊行程。

② 南部遊客可搭乘台鐵在台南站下車，搭綠幹線至左鎮化石館參觀後，再轉乘山博行至山上花園水道博物館、左鎮化石館，可持乘車票券轉搭橘幹線往玉井、或善化繼續安心旅遊行程。凡購買山博行乘車券，可享左鎮化石館、山上花園水道博物館門票優惠、南瀛天文館精美小禮物、免費轉乘大台南公車橘、綠幹線。

超級經典、一用上癮

