22年前懸案！桃園檳榔西施慘遭殺害焚屍　3女收押1交保

▲1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女焦屍命案，目前2收押1交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區22年前在復旦路4段路旁檳榔西施遭殺害焚屍命案，當年因查不出身分且案發後無人出面認屍成為懸案，去年有男子自稱目擊全程，檢警經測謊與比對死者身分，確認死者是當時年僅17歲林姓檳榔西施，桃園地檢署14日將涉案2名陳姓女子、何姓女子、潘姓男子共4人依殺人罪嫌移送偵辦，其中2名陳女向法院聲押，何女5萬元交保，桃園法院15日清晨審理後裁定2名陳女收押禁見，潘姓男子預計15日上午開庭審理。

這起命案發生在1998年12月9日傍晚，平鎮警分局根據路人報案，有人在路旁焚燒不明物體，疑似焚燒動物屍體，警方趕往現場勘察，赫然見到焚燒的是具女屍，身旁還有一隻小狗也燒焦，死者身穿豹紋上衣與深色皮裙，手指還有擦著深色指甲油與類似馬靴的鞋子等特徵，警方成立專案小組調查，但因身分始終無法確認，最後僅以無名屍安葬，警政署也將死者遺物印製協尋專刊。

檢警調查，去年5月有名男子向警方供稱，這起焦屍命案是17歲的林姓檳榔西施，12月7日當晚被多人押到平鎮區談判，檳榔攤業者懷疑林女在手腳不乾淨，雙方發生口角後，林女慘遭痛毆致死，12月9日被丟棄在復旦四段路旁焚燒棄屍。

▲1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女焦屍命案，涉案潘姓男子14日深夜時仍未開庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園檢警重啟調查後，14日陸續拘提涉案的42歲陳姓女子、37歲的陳姓女子、53歲的何姓女子與41歲的潘姓男子共3女1男人到案，桃檢複訊後以2名陳姓女子、潘男殺人罪嫌疑重大，且有事實足認有串證之虞，向桃園法院聲請羈押禁見，何女則諭知5萬元交保。

桃園法院法官漏夜審理後均以涉犯殺人罪嫌重大，15日清晨6時以2人共同涉犯毀壞屍體罪且供述不一，顯有勾串之餘，實有羈押之必要，裁定羈押禁見，潘姓男子則因夜不偵訊，15日上午開庭審理。

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