振興券上路首日　百貨人潮增2成　開店2小時「直接梭哈」破500名

▲振興券7／15上路首日百貨人潮增2成。（圖／新光三越、環球購物中心、大江購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／15）振興券正式上路，之前百貨祭出振興券方案果然奏效，新光三越首日人潮較平日增加20%，此外之前推出紙本振興券「消費滿3,000元送1,000元抵用券」，在開店2小時全台就有500人兌換，代表這些人在領到振興券後馬上就「梭哈出手」。遠百也打出花3,000元送1,500元抵用券高回饋，休閒運動、餐廳、家電類別都催出買氣。

振興券催出的消費熱潮從今天開始起跑，新光三越7／15至7／19期間，持「實體振興券」到店消費，單筆消費滿3,000元就送1,000元抵用金，每張200元面額共5張，民眾可用於購買現在下殺5折起的男女童裝、女鞋、運動休閒類商品，消費滿2,000元可抵用200元；遠百從7／15起持振興券單筆消費滿3,000元送1,500元抵用券，內含500元1張、200元5張，可於特定業種與消費砍門檻達到時抵用。

振興券金首日上路，百貨通路果然催出買氣，新光三越表示，首日來訪人潮增加20%，服飾商品以外熱賣，分析可能是很容易單筆達到3,000元可換1,000元抵用券門檻，加上近期服飾最多下殺到5折，層層優惠吸引民眾出手，而年輕族群感興趣的運動鞋與休閒商品，也表現不俗，化妝品因應戴口罩人數變少，防曬商品銷量也直升。

遠百則表示，於百貨服飾主打消費3,000元可換1,500元抵用券，確實吸引許多民眾一開始就「梭哈」熱賣類別包括休閒運動、保健與家電為主，以生活需求為民眾首選，小額消費則集中在小吃餐飲。

環球購物中心則反應，振興券加上暑假首日，一早開店即湧現人潮，消費者直衝專櫃，鎖定已看好的商品採購，當中以化妝品、3C家電及運動用品、玩具最熱門，相較去年暑季首日整體業績及人潮預計成長20%，而振興券則預計將帶動全台7店整體業績成長2成。因針對台灣Pay推出單筆現折最高200元優惠，光新北中和店單店1小時內，使用台灣Pay消費金額就超過百萬。

大江購物中心也表示，早上11點一開店陸續有消費者持振興三倍券購買商品，全館餐飲、服飾、鞋類各店歸陸續收到三倍券結帳，其中餐飲美食街是收到最多小面額200的券別，可見振興券有不少民眾願意花在餐飲上，而近期推出的APP卡友單筆消費滿999元，即贈100元現金券的活動，詢問度也很高。