MIT交安數位教材申請夯　金門、澎湖、綠島小朋友也能上

▲小朋友們雖然因為防疫規定必須戴上口罩上課，還是非常踴躍舉手搶答交安問題。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

先前受到新冠肺炎攪局，靖娟基金會宣導兒童交安課程的學校數量大幅縮水到只剩8所。遠通電收與靖娟基金會、徐元智基金會合力製作的本土版（Made In Taiwan, MIT）交安數位教材，提供全台多達450所小學免費下載，就連金門、澎湖、綠島等離島偏鄉學校也來申請，各方努力之下，讓兒童交安教育不因疫情而中斷。

受新冠肺炎疫情影響，今年國小暑假延至7月15日才開始，小朋友少了學校老師的照顧，獨自外出的時間變多，更需注意在外交通安全。根據交通部統計，近年台灣兒童平均每天有20人發生交通事故，最新數據也顯示，今年1-4月仍有近三千名兒童因為事故受傷或死亡。因此，從小灌輸正確的交安觀念，仍是落實交安的重要一步。

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▲遠通電收攜手國光客運提醒騎士留意大車視野死角。（圖／遠通電收提供）

遠通電收為了宣導兒童交通安全，特別訪談志工老師，深知過去兒童交安影片經常受到版權限制而無法使用，特別設計「數位交通安全教材」，內容融合台灣街景動畫結合真人拍攝，用引導問答的方式，讓老師與小朋友在課程中不斷透過互動，學習過馬路時需留意「停看轉揮動」及遠離大車視野死角等觀念。

遠通表示，為了讓各位在地的「志工老師」第一次使用就上手，也特別製作大人版教學影片，讓老師和志工夥伴更快掌握授課技巧。

靖娟基金會則表示， 「馬路這樣過、安全Ready GO」數位教材推出之前，因志工人力有限，進校宣導的學校主要以雙北市、桃園市及高雄市的學校為主，而這次數位教材一推出，即獲熱烈迴響，申請線上下載、線下教學的學校高達450間，且有超過300間學校位於靖娟團隊過去沒有進校宣導的縣市，甚至連金門、澎湖、綠島、花蓮及台東等離島偏鄉學校也提出申請，也因為教學效果良好，許多老師反應希望盡快看到其他交安主題的教材。

▲兒童交通安全數位教材特別設計互動式問答題型，讓小朋友熟記交通規則。（圖／遠通電收提供）

除了推動兒童交安教材數位化，遠通電收今年也將「車公益」的守護範圍，延伸到汽車駕駛外的騎士朋友，邀請國光客運共同提醒騎士們留意大車內輪差和視野死角，總計全台150台國光巴士，運用創意車體廣告，在穿梭市區精華道路與風景區時，宣導正確的交安觀念。國光客運也表示未來將持續參進合作，一同為交通道安盡一份心力。

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