服務業奧斯卡獎出爐！遠通電收奪7大獎　成唯一「公共運輸業傑出店長」

▲遠通電收今年獲1位傑出店長、門市服務品質優異獎及5位優良店長共7項大獎。（圖／遠通電收提供）

記者李宜秦／台北報導

全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔號稱「連鎖服務業奧斯卡獎」，今年選拔結果昨日出爐，遠通電收繼去年首座傑出店長小金人，今年再獲1位傑出店長、門市服務品質優異獎及5位優良店長共7項大獎，在便利、餐飲連鎖店長群雄環伺下脫穎而出，榮登唯一公共運輸業連鎖門市傑出店長。

遠通電收表示，獲頒傑出店長的關廟門市宋靜怡已在遠通服務滿13年，關廟出生的她，對家鄉的濃郁情感，讓她更用心服務來到門市的用路人，關廟門市無論經營績效、熟客互動與神秘客評比皆獲得高評價，脫穎而出。

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遠通電收指出，今年除年度例行的SGS服務驗證，還新增「神秘客稽核」方式，確保每個服務環節都能做到最細緻，店長張睿智帶領的關西門市，於秘密客項目獲得滿分，勇奪門市服務品質優異獎。另外，獲頒優良店長的還包括泰安門市詹聖慧、湖口門市陳雅文、台中門市吳佳玲及東山門市劉進楊等人。

▲遠通電收今年獲1位傑出店長、門市服務品質優異獎及5位優良店長共7項大獎。（圖／遠通電收提供）

有別於獲選產業多為電信、生活用品、旅遊及便利商店，遠通電收因為提供高速公路電子收費服務，屬於公共服務性質，面對用路人用放大鏡檢視服務環節及主管機關的高規格要求，遠通店長們將挑戰化做提升的助力，也用心讓硬梆梆的SOP變得更有溫度。

此外，遠通全台門市今年持續投入公益，積極邀請家扶中心弱勢家庭小朋友參加遠通小店長活動，陽光基金會臉部平權募款，更投入淨灘、清掃、捐血及關懷獨居老人等在地公益，和鄰里鄉親「搏感情」。

遠通電收表示，今年客戶滿意度達到96％新高，更持續通過包括SGS Qualicert、ISO9001、ISO27001、ISO10002、BS10012等國際專業服務驗證，儘管有專業驗證打底，身為服務種子的店長群，因應服務型態變動快速及客戶需求增加，每月至少需要接受天下創新學院3小時課程。

主辦單位台灣連鎖暨加盟協會表示，今年49家知名連鎖企業、共302多位優良店長通過資格審查，共有31家連鎖企業、192店長晉級挑戰「傑出店長獎」，接受創意經營、神秘訪客、公益社服等多項關卡考驗，歷經半年激戰，選出44位傑出店長。